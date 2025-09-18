ETV Bharat / state

एआईसीसी ने लगाया आरोप, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वोट चोरी से जीता चुनाव, बीजेपी ने किया पलटवार

एआईसीसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं. कांग्रेस ने इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया.

Congress Vote Chor Campaign
वोट चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में शामिल कांग्रेस नेता (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 6:26 PM IST

3 Min Read
अलवर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के कोऑर्डिनेटर केके शास्त्री ने आरोप लगाया कि गत लोकसभा चुनाव में अलवर से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव लोगों के समर्थन से सांसद बनने की बजाय वोट चोरी कर सांसद बने हैं. उन्होंने कहा कि अलवर की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सांसद बनाना चाहती थी, लेकिन भाजपा की ओर से वोट चोरी करने से भूपेंद्र यादव करीब 50 हजार वोटों से चुनाव जीत गए.

कांग्रेस नेता शास्त्री गुरुवार को अलवर में कांग्रेस के 'वोट चोर, गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से अलवर में वोट चोरी के मुद्दे पर स्टडी चल रही है. जल्द ही लोगों के सामने सच्चाई उजागर होगी.

के के शास्त्री, एआईसीसी कोऑर्डिनेटर. (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: वोट चोरी करने वाले को बेरोजगारी और महंगाई की चिंता नहीं : उदय भानु चिब

उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गत 7 अगस्त को प्रमाण पेश कर चुनाव में भाजपा की ओर से वोट चोरी करने का आरोप लगाया था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी करवाने का भी आरोप लगाया था. शास्त्री ने कहा कि गत लोकसभा चुनाव के दौरान देश में 25 से 30 ऐसी लोकसभा सीटें हैं, जहां कांग्रेस 50 हजार से कम वोटों से हारी है. अलवर संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस मात्र 48 हजार वोटों से हारी, जबकि अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस 52 हजार वोटों से हारी है. यह स्पेशल केस है, जिसकी स्टडी चल रही है.

सभी को एक वोट का अधिकार: उन्होंने कहा कि संविधान में सभी को एक वोट का अधिकार मिला है. कांग्रेस पार्टी संविधान के एक वोट के अधिकार की रक्षा के लिए पूरे देश में अभियान चला रही है. इस अभियान के जरिए देश के लोगों को विश्वास दिलाने का काम कर रही है कि जिस व्यक्ति को आप नहीं चाहते थे, वह आपके वोट की चोरी कर देश का प्रधानमंत्री बना है. शास्त्री ने कहा कि वोट चोरी बड़ा अन्याय है और संविधान के अधिकारों का हनन है.

अलवर में हस्ताक्षर अभियान: एआईसीसी कोऑर्डिनेटर शास्त्री की मौजूदगी में अलवर जिला कांग्रेस की ओर से गुरुवार को अग्रसेन चौराहा स्थित सब्जी मंडी गेट पर 'अलवर में वोट चोर, गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई. अभियान में कांग्रेसियों ने आमजन से हस्ताक्षर कराए. अभियान के दौरान हस्ताक्षर कराने वाले कार्यकर्ता राहुल गांधी की जगह अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को इस सरकार द्वारा बंद करने की बात कह कर जनता से साइन करा रहे थे.

बीजेपी ने किया पलटवारः भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की ओर से वोट चोरी के लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं. कांग्रेस को न तो संविधान में विश्वास है न ही देश की संवैधानिक संस्थाओं पर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देश के लोगों का भारी समर्थन है. लोगों के इसी समर्थन और स्नेह के चलते वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और आगे भी जनता उन्हें वोट देकर इसी प्रकार से देश का नेतृत्व सौंपेगी. कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए. जिला अध्यक्ष ने कहा कि अलवर की जनता ने भाजपा के सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भारी समर्थन देकर संसद में अलवर का नेतृत्व करने के लिए भेजा है.

