जयपुर: चार्टर्ड अकाउंटेंट के मैन स्ट्रीम के कोर्स में जल्द एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को शामिल किया जाएगा. जयपुर में दो दिन देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाकर एआई टूल्स की न सिर्फ जानकारी दी जाएगी, बल्कि कैसे इनका इस्तेमाल करते हुए अपने काम को बेहतर और तेज कर सकते हैं, इसकी समझ भी विकसित की जाएगी. आगे चलकर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान देश के करीब 11 लाख मेंबर्स और छात्रों को एआई की प्रैक्टिकल नॉलेज देगी. मैन स्ट्रीम कोर्स में भी एआई को इंट्रोड्यूस किया जाएगा.

टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट, आइटीआर, जीएसटी, साइबर ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे एआई की मदद से बेहतर परिणाम दे सकते हैं. इसे लेकर 22 और 23 अगस्त को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट जुटेंगे. सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि 2 दिन की कॉन्फ्रेंस पूरी तरह एआई पर डेडिकेटेड होगी. चार्टर्ड अकाउंटेंट एआई को कैसे सहयोगी बनाकर अपनी विशेषज्ञता बढ़ा सकते हैं, उसे लेकर 12 सेशन होंगे. जिसमें 24 स्पीकर होंगे. इस आयोजन की शुरुआत खुद प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे. इस कॉन्फ्रेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एआई के भय को दूर किया जाएगा. उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग करने की ट्रेनिंग दी जाएगी.

सतीश कुमार गुप्ता, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, आईसीएआई. (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने बताया कि आज टैक्स ऑडिट के लिए मैन्युअल या कंप्यूटर की मदद ली जाती है. टैक्स ऑडिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाल करके इसे बढ़िया बनाया जा सकता है. इसे लेकर एक विशेष सत्र रखा गया है. इसी तरह कंपनी ऑडिट में जो चैलेंज चार्टर्ड अकाउंटेंट फेस करता है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतर किया जा सकता है. इसी तरह जीएसटी इतना जटिल विषय है. जिसे एआई की मदद से ऑटोमेशन किया जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई के आने के बाद भी सीए की जरूरत इसलिए खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि सीए ने ट्रेनिंग ली है, जबकि एआई एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है. एआई में रॉ मैटेरियल गलत गया है तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा. ऐसे में जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंटेलिजेंस किसी इनफॉरमेशन पर अप्लाई नहीं होगी, तब तक उस रिजल्ट को रिलायबल नहीं मान सकते.

सेंट्रल काउंसिल के मेंबर रोहित रूवाटिया ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टूल हैं, उन्हें अलग-अलग फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी एआई टूल दिशा बनाता है. उस टूल को इस्तेमाल करके सीए अपने काम को फास्ट प्रोसेस कर सकता है. ऐसे में दो दिन विभिन्न टूल्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इंस्टिट्यूट हर उस मेटेरियल को अपने कोर्स में शामिल करता है, जो समय की डिमांड होती है. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना भी जरूरी है. ये कोर्स का पार्ट होना भी जरूरी है. एआई प्रैक्टिकल तो सीए इंस्टिट्यूट से जुड़े सभी मेंबर्स और स्टूडेंट के लिए शुरू कर दिया गया है. फिलहाल 11 लाख छात्रों को शिक्षा देने का टारगेट लिया गया है. इसे लेकर वर्चुअल कोर्स भी शुरू किया जाएगा. मैन स्ट्रीम कोर्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा जाएगा. बता दें कि इन दो दिन में देश की अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका विषय पर भी चर्चा की जाएगी.