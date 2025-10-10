ETV Bharat / state

उदयपुर के इस चौराहे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट संभलेगा AI आधारित तकनीक से, सेंसर से होगी निगरानी

उदयपुर के फतहपुरा चौराहे पर एआई उपकरण लगाते हुए ( ETV Bharat Udaipur )

October 10, 2025

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर के ट्रैफिक प्रबंधन को स्मार्ट और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. शहर के फतहपुरा चौराहे पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है. डीएसपी ट्रैफिक अशोक आंजना के अनुसार यह सिस्टम चौराहे पर लगे कैमरों और सेंसर की मदद से हर लेन के ट्रैफिक दबाव की वास्तविक समय में निगरानी करेगा. एआई उस दिशा की रेड लाइट को स्वचालित रूप से ग्रीन सिग्नल में बदल देगा, जिस ओर वाहनों की संख्या अधिक होगी. इससे ड्राइवरों को अनावश्यक रूप से लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. वर्तमान में उन्हें लगभग 60 सेकंड तक रुकना पड़ता है. किसी लेन में वाहन नहीं होंगे, तो सिस्टम लगभग 5 सेकंड तक प्रतीक्षा करने के बाद स्वतः ही अगली लेन को ग्रीन सिग्नल दे देगा. पढ़ें: ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर ऑनलाइन अवैध वसूली का आरोप, एसपी ने किया तीन को निलंबित