उदयपुर के इस चौराहे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट संभलेगा AI आधारित तकनीक से, सेंसर से होगी निगरानी
एआई उस दिशा की रेड लाइट को स्वचालित रूप से ग्रीन सिग्नल में बदल देगा, जिस ओर वाहनों की संख्या अधिक होगी.
Published : October 10, 2025 at 6:35 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर के ट्रैफिक प्रबंधन को स्मार्ट और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. शहर के फतहपुरा चौराहे पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.
डीएसपी ट्रैफिक अशोक आंजना के अनुसार यह सिस्टम चौराहे पर लगे कैमरों और सेंसर की मदद से हर लेन के ट्रैफिक दबाव की वास्तविक समय में निगरानी करेगा. एआई उस दिशा की रेड लाइट को स्वचालित रूप से ग्रीन सिग्नल में बदल देगा, जिस ओर वाहनों की संख्या अधिक होगी. इससे ड्राइवरों को अनावश्यक रूप से लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. वर्तमान में उन्हें लगभग 60 सेकंड तक रुकना पड़ता है. किसी लेन में वाहन नहीं होंगे, तो सिस्टम लगभग 5 सेकंड तक प्रतीक्षा करने के बाद स्वतः ही अगली लेन को ग्रीन सिग्नल दे देगा.
आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता: यह अत्याधुनिक सिस्टम एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों की सायरन की आवाज को पहचान कर उन्हें तुरंत प्राथमिकता देगा और संबंधित दिशा का सिग्नल हरा कर देगा, ताकि ये वाहन बिना किसी रुकावट के गुजर सकें.
मोबाइल ऐप से नियंत्रण और लागत: इस पूरे एआई ट्रैफिक सिस्टम को एक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए नियंत्रित किया जा सकेगा. एक चौराहे पर इस सिस्टम को लगाने में लगभग 10 लाख रुपए की लागत आई है. शुरुआती परीक्षण के बाद परिणामों की समीक्षा की जाएगी और यदि यह सफल रहा, तो इसे शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर भी लागू किया जाएगा.