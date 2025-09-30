ETV Bharat / state

रामलीला में AI टेक्निक की एंट्री, इफेक्ट के साथ राम सेतु निर्माण का भव्य मंचन, भाव विभोर हुए दर्शक

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देखा मंचन : लीला का अवलोकन करने आए केंद्रीय वाणिज्य एवम् उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य अतिथियों का लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से महासचिव सुभाष गोयल, पवन गुप्ता, सत्यभूषण जैन, अखिल सिंघल, अंकुर गोयल, संदीप भूटानी, गौरव सूरी, देवेंद्र चौधरी, मानसी अरोड़ा, प्रवीण सिंघल, वीरू सिंधी, संजय वर्मा आदि ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट कर, रामनामी पटका पहनाकर सभी का स्वागत किया गया.

नई दिल्ली: ऐतिहासिक लालकिला मैदान में आयोजित विश्वविख्यात लव कुश रामलीला में सोमवार को आठवें दिन लीला ग्राउंड में राम भक्तों का उत्साह चरम पर नजर आया. जब गणेश पूजन के बाद लीला मंचन शुरू हुआ तब तक ग्राउंड रामलीला को देखने आए दर्शकों से भर चुका था.कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने बताया कि ग्राउंड में बैठे रामभक्त उस दौरान हैरान रह गए जब महाबली हनुमान जी का किरदार निभा रहे फिल्म स्टार मल्हार पांड्या अपने हाथों में विशाल संजीवनी बूटी लेकर वापस आए.

AI टेक्निक से राम सेतु के निर्माण ने जीता दिल :सोमवार को सोमनाथ मंदिर के तीन मंजिला सेट पर हनुमान जी का वानर सेना से मिलना, रावण के दरबार से विभीषण को बेइज्जत करके निकालना, विभीषण का श्री राम की शरण में आना , श्री राम द्वारा समुद्र देवता से प्रार्थना से लेकर सागर में सेतु बनाने से लेकर रामेश्वरम की स्थापना , लक्ष्मण मूर्छा और हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने तक की लीला का मंचन किया गया. राम सेतु का निर्माण ए आई टेक्निक, स्पेशल इफेक्ट द्वारा राम भक्तों को दिखाया गया.

AI इफेक्ट के साथ रामलीला के मंचन ने जीता दिल (ETV Bharat)

रावण बने अभिनेता आर्य बब्बर ने बटोरी वाहवाही : आठवें दिन मंच पर रावण का किरदार कर रहे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आर्य बब्बर ने अपने जीवंत, अभिनय के दम पर मौजूद मेहमानों और रामभक्तों की खूब खूब वाहवाही लूटी. विभीषण के किरदार में टीवी एक्टर मोहित त्यागी और लक्ष्मण की भूमिका में डॉक्टर राजन शर्मा ने अपने दमदार अभिनय से राम भक्तों का मनमोह लिया.अर्जुन कुमार के अनुसार इस अवसर पर राम भक्तों ने जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान का जयघोष किया, लंका दहन में आठ ट्रैक स्टीरियो साउंड बड़े बड़े स्पीकर भी लगाए जिसके चलते दहन के समय ग्राउंड में पटाखों की आवाज सुनाई दी.

श्री राम द्वारा समुद्र देवता से प्रार्थना और संवाद का मंचन (ETV Bharat)



सीता जी की खोज, हनुमान-रावण संवाद तथा लंका दहन :नव श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा चल रही भव्य रामलीला में आठवें दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जीवन से जुड़े रोमांचक प्रसंगों का अद्भुत मंचन किया गया. जिसे देखकर उपस्थित दर्शक भावविभोर हो उठे.लीला के प्रचार मंत्री राहुल शर्मा ने बताया कि आठवें दिन लीला में विशेष रूप से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मीडिया कम्युनिकेशन चेयरमैन अनिल भारद्वाज पधारे. कमेटी के पदाधिकारियों ने अतिथियों का जोरदार स्वागत कर उन्हें लीला का प्रतीक चिन्ह एवं प्रसाद भेंट किया.

श्री धार्मिक लीला कमेटी के मंचन में उमड़ी भीड़: माधव दास पार्क में आयोजित हो रही श्री धार्मिक लीला कमेटी के लीला मंचन में आठवें दिन जानकी की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण और हनुमान से भेंट का मंचन हुआ. कमेटी के महासचिव धीरजधर गुप्ता, सचिव प्रदीप शरण व प्रवक्ता रवि जैन ने बताया कि हनुमान द्वारा जानकी की खोज में लंका पहुंचने, अशोक वाटिका में जानकी से मुलाकात, अशोक वाटिका को उजाड़ने, कई राक्षसों का वध करने, मेघनाथ द्वारा हनुमान को बांधकर रावण दरबार में लाने, रावण के साथ संवाद, रावण द्वारा हनुमान की पूंछ में आग लगवाने, हनुमान द्वारा लंका का विनाश करने का मंचन हुआ.

