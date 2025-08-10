लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के हॉल में रविवार को कुछ अलग ही माहौल था. सूट-बूट और धोती-कुर्ता पहने विधायक, जो आमतौर पर नीतियों और सवालों की जुगलबंदी में व्यस्त रहते हैं, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में खोए नजर आए. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अगुआई में आयोजित कार्यशाला में विधायकों ने AI के जादू को समझा और ऐसे-ऐसे सवाल पूछे कि कानपुर IIT के एक्सपर्ट भी हैरान रह गए.

सबसे पहले उन्नाव के भाजपा विधायक अनिल सिंह ने सवाल किया, ये AI हमें बता सकता है कि जनता का वोट कैसे जुटाएं? हमारा तो असली मकसद ही वोटों की फसल काटना है. उन्होंने पूछा कि क्या AI कोई जादुई फॉर्मूला दे सकता है, जिससे जनता का दिल और वोट दोनों जीते जा सकें.

वोट का जादू मेहनत और भरोसे से मिलेगा : विशेषज्ञों ने जवाब दिया कि AI डाटा के आधार पर जनता की जरूरतों और रुझानों का विश्लेषण कर सकता है, जिससे विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर समझकर काम कर सकते हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा, वोट का जादू तो आपकी मेहनत और जनता का भरोसा ही लाएगा.

सच्चाई की गारंटी कौन लेगा : समाजवादी पार्टी के विधायक इंजीनियर आशीष ने गंभीर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, इंटरनेट पर तो गलत खबरों का अंबार है. AI जो डाटा देगा, उसकी सच्चाई की गारंटी कौन लेगा? यह सवाल आज के डिजिटल युग में हर किसी के मन में है.

विशेषज्ञों ने भरोसा दिलाया कि AI सिस्टम विश्वसनीय स्रोतों से डाटा लेने के लिए डिजाइन किया गया है. विधायक खुद भी सूचनाओं की सत्यता जांच सकते हैं. डाटा चोरी की चिंता को दूर करते हुए उन्होंने बताया कि सिस्टम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं.

स्कूलों में भी अनिवार्य हो : भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतीक भूषण ने तो कमाल ही कर दिया. उन्होंने सुझाव दिया कि AI की ट्रेनिंग सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. सिंगापुर जैसे देश अपनी जनता को AI में पारंगत करने के लिए अरबों खर्च कर रहे हैं. हमें भी यूपी में बच्चों के लिए AI को स्कूलों में अनिवार्य करना चाहिए. लेकिन कुछ विधायकों की चिंता भी सामने आई.

उन्होंने पूछा, कहीं AI का ज्यादा इस्तेमाल हमारी सोचने-समझने की शक्ति को तो कमजोर नहीं कर देगा? विशेषज्ञों ने जवाब दिया कि AI एक सहायक है, न कि दिमाग का विकल्प. यह समय बचाएगा, ताकि विधायक ज्यादा रचनात्मक और प्रभावी काम कर सकें.

विधायकों के लिए तैयार होगी डिजिटल डायरी : विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, हम एक ऐसा AI सिस्टम लागू कर रहे हैं, जिसमें हर सवाल, जवाब और जानकारी दिन-तारीख के साथ सुरक्षित रहेगी. यह विधायकों के लिए एक डिजिटल डायरी की तरह होगा. इस कार्यशाला ने न सिर्फ तकनीक को विधायकों के करीब लाया, बल्कि उनके सवालों ने AI के भविष्य को लेकर नई संभावनाएं भी खोल दीं. यह पहली बार था जब यूपी विधानसभा में AI पर इतनी गहरी और रोचक चर्चा हुई.

