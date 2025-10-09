ETV Bharat / state

इस दिन रहेगा अहोई अष्टमी का व्रत, बच्चों की लंबी उम्र की कामना करेंगी माताएं, जानें व्रत कथा और शुभ मुहूर्त

करनाल: सनातन धर्म में अहोई अष्टमी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व होता है. जहां सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, तो उसके बाद अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी का व्रत महिलाओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है. शास्त्रों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस व्रत को माता पार्वती का रूप भी माना जाता है. जिसमें अहोई माता की पूजा की जाती है. इसलिए सभी माता अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, जीवन में प्रगति और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं. तो आईए जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा और इसके रखने का विधि विधान क्या है.

अहोई अष्टमी व्रत तिथि: पंडित श्रद्धानंद मिश्रा ने बताया कि "कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के करवा चौथ के बाद इस व्रत को अष्टमी के दिन रखा जाता है. इस बार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की शुरुआत 13 अक्टूबर को दोपहर 12:54 पर होगी. जबकि इसका समापन 14 अक्टूबर को सुबह 11:39 पर होगा. यह व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा. क्योंकि इस व्रत में जो माता अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, वे रात को तारों को देखकर ही अपने व्रत का पारण करती हैं. इसलिए इसको 13 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा".

अहोई अष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त: पंडित ने बताया कि "अहोई अष्टमी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त का समय शाम को 5:33 से शुरू होकर 6:45 तक रहेगा. इस व्रत में माताएं तारों के दर्शन करके ही अपने व्रत का पारण करती हैं. तारों के निकलने का समय शाम को 6:17 पर होगा. उसके बाद ही तारों के दर्शन करके व्रत का पारण किया जाएगा".

अहोई व्रत कथा: पंडित ने बताया कि "धार्मिक कथाओं के अनुसार, एक स्त्री जंगल में मिट्टी की खुदाई कर रही थी. उस दौरान वह अनजाने में जिसको स्याहू कहा जाता है, उसके बच्चे मिट्टी की खुदाई करते समय उस से मर जाते हैं. तब उनकी मां क्रोधित होकर उनको श्राप दे देती है, जिसे उसके बच्चे श्राप की वजह से मर जाते हैं. इसके बाद वह अहोई माता की आराधना करती है और व्रत रखती है.

व्रत के बाद ही उसके बच्चे जीवित होते हैं और तब से ही इस व्रत की परंपरा चली आ रही है. बच्चों की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है. इस व्रत में अहोई माता की विधिवत रूप से पूजा की जाती है. बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की जाती है. इस व्रत को माता पार्वती का स्वरूप भी माना जाता है. इसलिए इस व्रत के दिन माता पार्वती की भी पूजा करने का विधि विधान है.