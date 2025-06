ETV Bharat / state

अहमदाबाद प्लेन क्रैश से मध्य प्रदेश भी गम में डूबा, मोहन यादव ने रद्द किए जबलपुर-इंदौर के कार्यक्रम - AIR INDIA AHMEDABAD PLANE CRASH

मोहन यादव (फाइल) ( Etv Bharat )

Published : June 13, 2025 at 7:16 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 7:51 AM IST

Air India Plane Crash : अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश की ह्रदय विदारक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. पड़ोसी राज्य गुजरात में हुई इस भीषण विमान दुर्घटना से मध्य प्रदेश भी गम में डूब गया है. देश के साथ पूरे प्रदेशवासी इस विमान दुर्घटना से स्तब्ध हैं, और अब मृतकों की आत्मा की शांति के साथ परिजनों को इस घोर वेदना के लिए सहनशक्ति प्रदान करने ईश्वर से कामना कर रहे हैं. बता दें कि अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में प्लेन में सवार 242 और बिल्डिंग और सड़क पर मौजूद लोगों को मिलाकर कुल 265 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है. इस घटना से स्तब्ध मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं. घटना स्थल पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah X account) अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद मोहन यादव के सारे कार्यक्रम निरस्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अहमदाबाद विमान हादसे के लेकर कहा, '' अहमदाबाद विमान दुर्घटना में हुई यात्रियों की मृत्यु से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है. कल, 13 जून को जबलपुर और इंदौर में आयोजित कार्यक्रम स्थगित कर रहा हूं. दुर्घटना में अपनों को खोने वाले परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. अहमदाबाद में घटित विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व सीएम व भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री विजय रूपाणी जी का निधन अत्यंत पीड़ादायक है. उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. गुजरात के विकास, जनसेवा और लोककल्याण के लिए उनका प्रतिपल समर्पित रहा. परमपिता परमेश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों व प्रशंसकों को यह अपार कष्ट सहने की शक्ति दें.''

