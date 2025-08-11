जयपुर: पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने पंजाब में ग्रेनेड धमाके करने वाले लॉरेंस विश्नोई गैंग के छह बदमाशों को राजस्थान से पकड़कर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है. ये बदमाश जयपुर और टोंक में छिपे हुए थे. एडीजी (क्राइम ब्रांच-AGTF) दिनेश एमएन के अनुसार, रसूलपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी शिवम उर्फ बिट्टू यादव, आकोडिया (टोंक) निवासी जितेंद्र चौधरी, नवरंगदेसर (हनुमानगढ़) निवासी संजय नायक, आलमगीर (पंजाब) निवासी सोनू उर्फ काली, खास दरबार (पंजाब) निवासी सोनू पासवान और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया. इन्हें पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन सेल को सौंपा गया.

पंजाब में धमाके और दिल्ली-ग्वालियर में साजिश: एडीजी ने बताया कि इन बदमाशों की पंजाब पुलिस को नवाशहर में 7 जुलाई को हुए धमाकों के मामले में तलाश थी. जांच में सामने आया कि यह गिरोह स्वतंत्रता दिवस के आसपास दिल्ली और मध्यप्रदेश के ग्वालियर में धमाका करने की भी योजना बना रहा था. नवाशहर में धमाका शराब की दुकान के सामने ग्रेनेड से किया गया था, ताकि दहशत फैलाकर अवैध वसूली की जा सके.

कनाडा से ऑपरेट करता हैंडलर जीशान अख्तर: जांच में पता चला कि इन बदमाशों का हैंडलर जीशान अख्तर है, जो कनाडा में रहता है और बाबा सिद्दकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी है. जीशान के तार पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, मनु अगवान और गोपी नवाशहरिया जैसे अपराधियों से जुड़े हैं. ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को आपराधिक वारदातों के लिए तैयार करते हैं.

जीशान ने मुहैया करवाया था ग्रेनेड: पड़ताल में यह भी सामने आया कि नवाशहर धमाके के लिए ग्रेनेड जीशान अख्तर ने ही मुहैया करवाया था. ब्लास्ट के बाद आरोपी राजस्थान भाग आए और यहां से सोशल मीडिया एप के जरिए जीशान से इंस्ट्रक्शन लेते रहे. स्वतंत्रता दिवस के आसपास इन्हें दिल्ली और ग्वालियर में धमाका करने का टारगेट दिया गया था.