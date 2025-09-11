ETV Bharat / state

एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 50 करोड़ की खेप बरामद, मोस्ट वांटेड तस्कर गिरफ्तार

प्रतापगढ़ एसपी बी आदित्य ने बताया कि एजीटीएफ को मादक पदार्थ तस्करी को लेकर अहम सूचना मिली थी. एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, डीआईजी दीपक भार्गव, एसएसपी आशाराम चौधरी और सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में और प्रतापगढ़ एसपी के नेतृत्व में टीम बनाई गई. सूचना की पुष्टि के बाद प्रतापगढ़ पुलिस से संपर्क कर पीपलखूंट थाना क्षेत्र में छापा मारा गया.

प्रतापगढ़: एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने प्रतापगढ़ जिले में स्थानीय पुलिस और डीएसटी के साथ मिलकर मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. संयुक्त टीम ने एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 17.4 किलो एमडी ड्रग्स पाउडर और 70 किलो से अधिक केमिकल बरामद किए हैं. मौके से 25 हजार रुपए का इनामी मोस्ट वांटेड तस्कर जमशेद उर्फ जम्मू लाला को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल एजीटीएफ गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ कर रही है.

50 करोड़ी की ड्रग्स बरामद: एसपी ने बताया कि बरामद मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए आंकी गई है. इस कार्रवाई में एजीटीएफ के हैड कांस्टेबल महावीर सिंह और कांस्टेबल नरेंद्र पाटीदार की विशेष भूमिका रही. साथ ही प्रतापगढ़ डीएसटी की भी अहम भागीदारी रही. अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं.

88 किलो डोडा चूरा बरामद: वहीं, चित्तौड़गढ़ मे हुई दूसरी कार्रवाई अवैध डोडा चूरा पकड़ी गया है. जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) द्वारा क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. बीती रात विशिष्ट जानकारी के आधार पर चंदेरिया रोड स्थित विद्युत सब स्टेशन के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया. तलाशी में 88.780 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया. तस्करों ने ट्रॉली के नीचे गुप्त कक्ष बनाकर डोडा चूरा छिपा रखा था.

उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि ट्रैक्टर के जरिए डोडा चूरा किसी अन्य तस्कर तक पहुंचाया जाना था. सूचना मिलते ही चित्तौड़गढ़ सेल की टीम ने निगरानी कर वाहन की पहचान कर उसे रोका. पूछताछ में चालक ने ट्रॉली के अंदर छिपे कक्ष की जानकारी दी. इसके बाद सीबीएन टीम ने दबिश देकर दूसरे तस्कर को भी पकड़ लिया. कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर डोडा चूरा व ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया. एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

