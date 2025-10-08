ETV Bharat / state

एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे पंजीकरण

बलौदा बाजार कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वो तय समय के भीतर अपना पंजीयन जरुर करा लें.

DIGITAL DATABASE OF FARMERS
एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 2:49 PM IST

बलौदा बाजार: किसानों के लिए राहत भरी खबर है. कृषि क्षेत्र को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना एग्रीस्टैक के पंजीकरण की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी है. किसान अब 31 अक्टूबर 2025 तक पंजीकरण करा सकेंगे. कलेक्टर दीपक सोनी ने इस अवसर पर किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर पंजीयन कराएं ताकि उन्हें आने वाली योजनाओं का पूरा लाभ मिले.

एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी: बलौदा बाजार कृषि प्रधान जिला है. यहां कुल 1 लाख 60 हजार किसान एग्रीस्टैक में पंजीकृत हैं. इनमें से अब तक 1 लाख 45 हजार किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन पूरा हो चुका है. जिसका मतलब है लगभग 91 प्रतिशत किसानों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी एंट्री करा ली है. हालांकि, अब भी 15 हजार किसान पंजीयन से दूर हैं. कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि इन शेष किसानों का पंजीयन जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कृषि विभाग को निर्देशित किया गया है. अधिकारियों और पटवारियों को गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने और शेष किसानों को पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं.

बलौदाबाजार अपर कलेक्टर अवध राम टंडन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म से पंजीकृत किसानों को भविष्य में कई लाभ मिलेंगे

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं अधिक पारदर्शी और सटीक तरीके से किसानों तक पहुंचेंगी.
  • खाद, बीज और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे किसान की आईडी से जुड़ जाएगी.
  • बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया सरल होगी.
  • फसल बीमा योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा, क्योंकि फसल संबंधी डेटा पहले से दर्ज रहेगा.
  • किसानों को उनकी जमीन, मिट्टी और सिंचाई की स्थिति के आधार पर कस्टमाइज्ड सलाह दी जाएगी.
  • यह जानकारी मोबाइल ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से किसानों तक पहुंचाई जाएगी.
  • अब कोई भी किसान योजनाओं से वंचित नहीं होगा और न ही किसी को फर्जी तरीके से लाभ मिलेगा.
  • छोट और सीमांत किसानों को विशेष लाभ सुनिश्चित होगा.


क्या है एग्रीस्टैक: एग्रीस्टैक भारत सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त पहल है. इसका उद्देश्य देश के किसानों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है. इस प्रणाली के तहत हर किसान को यूनिक किसान आईडी मिलती है. इसमें किसान की जमीन का रिकॉर्ड, बोए जाने वाले फसल, सिंचाई की स्थिति, बीज और खाद की खपत, ऋण और बीमा संबंधी जानकारी जुड़ी रहती है. किसान सीधे पंजीकरण नहीं करते, बल्कि उनकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा सत्यापित कर डेटाबेस में डालती है. यह प्रक्रिया से भविष्य में किसानों के लिए एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह काम करेगी, जिससे उन्हें सभी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा.

ये है किसानों की डिजिटल पहचान: बलौदाबाजार अपर कलेक्टर अवध राम टंडन ने ETV भारत को बताया कि, एग्रीस्टैक किसानों के लिए भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण पहल है. यह केवल एक पंजीयन प्रक्रिया नहीं बल्कि किसानों की डिजिटल पहचान है, जिसके आधार पर उन्हें आने वाली योजनाओं, ऋण, बीमा और सब्सिडी का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा. जिला प्रशासन ने लक्ष्य रखा है कि 31 अक्टूबर तक शेष किसानों का पंजीयन हर हाल में पूरा कराया जाए. इसके लिए राजस्व, फूड डिपार्टमेंट और कृषि विभाग की संयुक्त टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क कर रही हैं.

जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है. इससे पंजीयन प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक बनी है. अब यह साफ-साफ पता चल सकेगा कि किस किसान ने किस जमीन पर कौन-सी फसल बोई है. इस सर्वे की वजह से कई फर्जीवाड़ों पर भी रोक लगेगी. पहले कई बार यह शिकायतें आती थी कि एक ही जमीन पर कई किसान योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. या फिर गलत आंकड़े दर्ज कराए जाते थे. डिजिटल सर्वे से अब इस पर नियंत्रण होगा: दीपक सोनी, कलेक्टर

पंजीयन प्रक्रिया में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे. अपंजीकृत जमीन, पट्टा भूमि और वन पट्टा भूमि के रिकॉर्ड को लेकर दिक्कतें आई थीं. इसके साथ ही नगरी और शहरी क्षेत्रों की जमीन एग्रीटेक सर्वर पर शो नहीं हो रही थी. पहले सिर्फ ग्रामीण जमीन का विकल्प उपलब्ध था, लेकिन अब सुधार कर लिया गया है- बलौदाबाजार अपर कलेक्टर अवध राम टंडन

घर-घर जाकर दे रहे जानकारी: अपर कलेक्टर ने कहा कि, नगरी और शहरी क्षेत्रों की भूमि का पंजीयन भी शुरू कर दिया गया है. लोगों में जागरूकता की कमी है, कई किसान पंजीयन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं. इसके लिए हमारी जिला प्रशासन की टीम घर-घर जाकर जानकारी दे रही है और मौके पर ही पंजीयन कर रही है. इस काम में कृषि विभाग और फूड डिपार्टमेंट की पूरी टीम लगी हुई है.

जिन किसानों का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है. ऐसे मामलों में सर्वेयर और पटवारी मिलकर सर्वे कर रहे हैं. भूमि का रिकॉर्ड पटवारी आईडी में आने के बाद राजस्व विभाग में वेरिफिकेशन किया जा रहा है. फिर तहसीलदार की कोर्ट में भूमिस्वामी त्रुटि सुधार का आवेदन जाता है, जिस पर 3 दिनों के भीतर नाम जोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है.

BALODA BAZARAGRICULTURE DEPARTMENTDIGITAL DATABASE OF FARMERSयूनिक किसान आईडीAGRISTACK REGISTRATION

