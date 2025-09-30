ETV Bharat / state

चित्रकूट पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही; बोले- प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद, दंगा फैलाने की कोशिश करने वालों पर होगी कार्रवाई

चित्रकूट पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 30, 2025 at 6:53 PM IST | Updated : September 30, 2025 at 8:24 PM IST 3 Min Read

चित्रकूट : यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को जिले के मानिकपुर का दौरा किया. बीते गुरुवार को खाद वितरण के दौरान महिला की मौत के मामले में वह जवाहर नगर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली. कृषि मंत्री ने मानिकपुर में वन विभाग के गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है, बल्कि पर्याप्त मात्रा खाद का भंडारण है. उन्होंने कहा कि बांदा, चित्रकूट के भ्रमण के दौरान देखा कि खेतों में अब तक ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं, खेत अभी खाली पड़े हैं. उन्होंने खाद के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 नवम्बर तक के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण है. चित्रकूट में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि कल तक हमारे पास 8 लाख 7 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 4 लाख 74 हजार मीट्रिक टन डीएपी, 4 लाख 58 हजार मीट्रिक टन एनपीके, 85 हजार मीट्रिक टन पोटास और 3 लाख 5 हजार मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि जिस तरह की अफवाह पैदा की जा रही है, मैं उसका खंडन करता हूं. उन्होंने आगे कहा कि खेतों में फर्टिलाइजर संतुलित मात्रा में ही डालें. उन्होंने जिले में कहा कि कोऑपरेटिव और प्राइवेट मिलाकर चित्रकूट में 1563 मीट्रिक टन डीएपी, 2619 मीट्रिक टन यूरिया और 1911 मीट्रिक एनपीके उपलब्ध है. यही नहीं समिति और डिपो में 70684 मीट्रिक टन यूरिया, 264400 मीट्रिक टन डीएपी और 158533 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है.



