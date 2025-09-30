चित्रकूट पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही; बोले- प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद, दंगा फैलाने की कोशिश करने वालों पर होगी कार्रवाई
खाद वितरण के दौरान महिला की मौत के मामले में कृषि मंत्री ने परिजनों से की मुलाकात.
Published : September 30, 2025 at 6:53 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 8:24 PM IST
चित्रकूट : यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को जिले के मानिकपुर का दौरा किया. बीते गुरुवार को खाद वितरण के दौरान महिला की मौत के मामले में वह जवाहर नगर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली.
कृषि मंत्री ने मानिकपुर में वन विभाग के गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है, बल्कि पर्याप्त मात्रा खाद का भंडारण है. उन्होंने कहा कि बांदा, चित्रकूट के भ्रमण के दौरान देखा कि खेतों में अब तक ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं, खेत अभी खाली पड़े हैं. उन्होंने खाद के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 नवम्बर तक के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण है.
उन्होंने कहा कि कल तक हमारे पास 8 लाख 7 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 4 लाख 74 हजार मीट्रिक टन डीएपी, 4 लाख 58 हजार मीट्रिक टन एनपीके, 85 हजार मीट्रिक टन पोटास और 3 लाख 5 हजार मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि जिस तरह की अफवाह पैदा की जा रही है, मैं उसका खंडन करता हूं. उन्होंने आगे कहा कि खेतों में फर्टिलाइजर संतुलित मात्रा में ही डालें. उन्होंने जिले में कहा कि कोऑपरेटिव और प्राइवेट मिलाकर चित्रकूट में 1563 मीट्रिक टन डीएपी, 2619 मीट्रिक टन यूरिया और 1911 मीट्रिक एनपीके उपलब्ध है. यही नहीं समिति और डिपो में 70684 मीट्रिक टन यूरिया, 264400 मीट्रिक टन डीएपी और 158533 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है.
यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि राज्य के भीतर अराजकता पैदा करना, सांप्रदायिकता के आधार पर हिंसा की कोशिश करना, यह किसी भी तरीके से अलाउ नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि जो समाज में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा या दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
इमरान मसूद बोले- देश में दो तरह के कानून
सहारनपुर: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार चुनिंदा कार्रवाई कर रही है. अगर कोई थाने में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता है या भजन गाता है, तो कोई कार्रवाई नहीं होती. लेकिन अगर कोई पोस्टर लेकर सड़क पर खड़ा हो जाए तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है. इमरान मसूद ने मुसलमानों को नसीयत देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को समझना चाहिए और सरकार को उन्हें निशाना बनाने का कोई मौका नहीं देना चाहिए. मुसलमानों को अपनी मोहब्बत का दिखावा करने की जरूरत नहीं है. अल्लाह और पैगंबर के लिए मोहब्बत उनके दिलों में है.
