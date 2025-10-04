ETV Bharat / state

बहराइच में भेड़िए का आतंक; भृगुपूरवा में पति-पत्नी को बनाया अपना शिकार, परिजनों से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री

मंझारा तौकली पहुंच कर भेड़िए के हमले में मारे गए मृतक दंपत्ति के परिजनों को 5 लाख रुपये का सौंपा चेक

भृगुपूरवा में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते कृषि मंत्री.
भृगुपूरवा में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते कृषि मंत्री.
October 4, 2025

बहराइच: जनपद के कैसरगंज तहसील इन दिनों भेड़िए के आतंक से प्रभावित है. अब तक भेड़िए के हमले में 4 मासूमों समेत एक दंपत्ति की मौत हो चुकी है और 12 से अधिक लोग घायल हैं. हाल ही में भेड़िए के हमले में मारे गए पति-पत्नी के परिजनों से मिलने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शनिवार को पहुंचे.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंझारा तौकली के भृगुपूरवा में भेड़िए के हमले में मारे गए छेदन और उनकी पत्नी मुनकिया के पुत्र छब्बर व ओम प्रकाश से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. साथ ही उन्हें 5-5 लाख रुपये स्वीकृति पत्र सौंपा. इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर कदम पर ग्रामीणों के साथ है.

प्रभारी मंत्री ने प्रभागीय वनाधिकारी राम सिंह यादव से पूरी घटना के बारे में जानकारी ली व चल रही गतिविधियों के बारे में पूछा. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी भेड़िए पर प्रभावी कार्रवाई करनी हो की जाए. जिससे ग्रामीणों को हिंसक वन्यजीवों से मुक्त कराया जा सके. उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए सभी को निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया जाए. इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंच जिले के आलाधिकारियों के साथ व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि भेड़िए के हमले से जो भी पीड़ित है उन्हें तत्काल सहायता मुहैया कराई जाए.

अभी तक एक भेड़िए को मारा गया
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 सितंबर को मंझारा तौकली का हवाई निरीक्षण करते हुए मृतक के परिजनों व घायलों से मिलकर उनका दर्द बांटते हुए उन्हें सहायता राशि दी थी. इस दौरान कहा था कि अगर आदमखोर भेड़िया पकड़ा जाता है तो ठीक नहीं तो उसको शूटर बुलाकर मार गिराने का काम किया जाए. इसके बाद एक भेड़िए को वन विभाग ने मार गिराया था.

COUPLE DIED WOLF ATTACK BAHRAICHWOLF ATTACK IN KAISERGANJ TEHSILAGRICULTURE MINISTER SURYA PRATAPबहराइच में आदमखोर भेड़िएWOLF TERROR BAHRAICH

