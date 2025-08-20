लखनऊ: योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस करके बताया कि किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने की जानकारी दी साथ ही इसकी कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी. वहीं शाही ने योगी सरकार की ओर से आश्वासन देते हुए कहा कि किसानों की सुविधा और खाद की समय पर उपलब्धता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. केन्द्र और प्रदेश मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी किसान को खाद के लिए परेशानी न झेलनी पड़े.

2016 के मुकाबले 2024 में खाद की खपत में कई गुना की बढ़ोतरी

मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि खरीफ सीजन 2024 में उत्तर प्रदेश में बुआई क्षेत्र और खाद की खपत, दोनों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है. साल 2016 के खरीफ सीजन में जहां 91.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर 105.93 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई. इसी अवधि में यूरिया की खपत भी 23 लाख मी.टन से बढ़कर 39 लाख मी.टन तक पहुंच चुकी है. केवल इस साल 19 अगस्त तक ही 32.07 लाख मी.टन यूरिया किसानों द्वारा खरीदा जा चुका है, जबकि सीजन खत्म होने में अभी एक माह से अधिक का समय शेष है.

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 01 अप्रैल 2025 को प्रदेश में 12.52 लाख मी.टन यूरिया उपलब्ध था. इसके बाद केन्द्र से समन्वय कर 25.45 लाख मी.टन अतिरिक्त यूरिया मंगाया गया. यानी कुल 37.97 लाख मी.टन की आपूर्ति सुनिश्चित कराई गई, जिसमें से 32.07 लाख मी.टन की बिक्री हो चुकी है. पिछले साल की तुलना में इस बार 4.21 लाख मी.टन ज्यादा यूरिया किसानों तक पहुंचा है. फिलहाल 6 लाख मी.टन यूरिया स्टॉक में मौजूद है.

1.52 करोड़ किसानों ने समितियों से खरीदे खाद

वहीं मंत्री सूर्य प्रताप शाही का दावा है कि अब तक 1.52 करोड़ किसान पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर यूरिया की खरीद कर चुके हैं. वहीं, महराजगंज और सिद्धार्थनगर जिलों में कुछ लोगों द्वारा एक मी.टन से अधिक यूरिया बार-बार खरीदने की शिकायतें सामने आई हैं. सरकार ने इन मामलों की जांच शुरू कर दी है और कालाबाजारी या होर्डिंग पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.



सब्सिडी पर बढ़ा बोझ, किसानों को राहत बरकरार

मंत्री ने कहा कि विश्व बाजार में उर्वरकों की कीमतें 2015-16 के बाद से कई गुना बढ़ी हैं. बावजूद इसके, किसानों की लागत न बढ़े, इसके लिए केन्द्र सरकार ने अनुदान की राशि लगातार बढ़ाई है. उदाहरण के तौर पर, यूरिया का कुल मूल्य 1497.50 रुपये है, जिस पर 1231 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. इस तरह किसानों को केवल 266.50 रुपये में यूरिया का एक बैग मिल रहा है. डीएपी पर 1389.95 रुपये, एनपीके पर 974.75 रुपये, एमओपी पर 71.40 रुपये और एसएसपी पर 363.15 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी सरकार दे रही है.



यूपी में उर्वरक का स्टॉक

शाही ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कुल 15.91 लाख मी.टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हैं. इसमें 5.90 लाख मी.टन यूरिया, 3.87 लाख मी.टन डीएपी, 3.00 लाख मी.टन एनपीके, 2.51 लाख मी.टन एसएसपी और 0.63 लाख मी.टन एमओपी शामिल हैं. सहकारी क्षेत्र में 2.50 लाख मी.टन यूरिया और 1.94 लाख मी.टन डीएपी उपलब्ध है, जबकि निजी क्षेत्र में 3.87 लाख मी.टन यूरिया और 1.93 लाख मी.टन डीएपी स्टॉक में है. साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल 24 रैक यूरिया और 12 रैक डीएपी ट्रांजिट में हैं, जो अगले तीन से चार दिनों में जिलों तक पहुंच जाएंगी. रोजाना औसतन 10 से 12 रैक यूरिया और 5 से 6 रैक डीएपी की आपूर्ति प्रदेश को मिल रही है.

श्रावस्ती सहित तीन जिलों के कृषि अधिकारी निलंबित



वहीं राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि किसानों के हितों और जनकल्याण से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने लिखा कि “अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के कारण जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर मंजीत कुमार सिंह और बलरामपुर के प्रकाश चंद्र विश्वकर्मा को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, वहीं अब श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी अशोक प्रसाद मिश्र को भी निलंबित कर दिया गया है.”



कालाबाजारी पर सरकार सख्त

मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी और ओवररेटिंग पर शिकंजा कसते हुए अब तक 12,653 छापेमारी की है. 3385 खाद के नमूने लिए गए, 1047 नोटिस जारी हुए. 571 खुदरा विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित किया गया और 1196 का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया.

1150 बोरी यूरिया व 78 बोरी डीएपी जब्त

वहीं सोनभद्र जिले में यूरिया की भारी किल्लत देखी जा रही है. सरकारी समितियों पर किसानों की भीड़ उमड़ रही है. वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी भी जोरों पर है. यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ़ जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देश पर मंगलवार देर रात औचक निरीक्षण के दौरान मां विंध्यवासिनी कोल्ड स्टोरेज गोदाम से 1150 बोरी नवरत्न यूरिया और 78 बोरी डीएपी खाद अवैध रूप से डंप पाई गई. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने इस भंडारण पर तत्काल कार्रवाई की बात कही.

वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट्सगंज के मधुपुर क्षेत्र में एक दुकान से अधिक मूल्य पर खाद बेचे जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको संज्ञान में लेते हुये बुधवार को मौके पर कृषि विभाग की जांच टीम पहुंची और जांच टीम के द्वारा मौके पर किसी के न मिलने पर दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया. साथ ही दुकानदार को नोटिस दिया गया कि मामले में स्पष्टीकरण दे. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



