कुरुक्षेत्र में बोले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, 'हम 24 घंटे किसानों की सेवा के लिए तैयार खड़े हैं'

कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह को कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने संबोधित किया.

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 1, 2025 at 8:59 PM IST

कुरुक्षेत्रः हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा कुरुक्षेत्र के एक निजी पैलेस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि शामिल हुए. कार्यक्रम का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से किया गया. कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी का वितरण किया.

'किसानों के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है': कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि "हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और हम 24 घंटे किसानों की सेवा के लिए तैयार खड़े हैं. किसानों को उनसे सम्बन्धित योजनाओं का लाभ मिले, इस पर प्रदेश सरकार दिन रात काम कर रही है." उन्होंने कहा कि "देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में किसानों की आय दुगनी की गई है. किसानों के खातों में सीधे पैसा पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो."

कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा (Etv Bharat)

1 करोड़ 17 लाख किसानों के पास फसल बीमाः कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि "प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 1 करोड़ 17 लाख किसानों ने बीमा करवाया है. इसके माध्यम से किसानों को अब तक 9 हजार 99 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा वितरित किया जा चुका है. वर्तमान खरीफ 2025 सीजन में यह योजना पूरे जोश और उत्साह के साथ क्रियान्वित की जा रही है. मेरी पॉलिसी मेरे हाथ देने का उद्देश्य है कि प्रत्येक किसान को उनके द्वारा बीमित की गई फसल की बीमा पॉलिसी सीधे उनके हाथों में सौंपी जा सके. ताकि उन्हें योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके." उन्होंने कहा कि "विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि वे गांव-गांव जाकर प्रत्येक किसान के घर जाकर बीमा पॉलिसी सौंपे. ताकि उसे पता लग सके कि इस पॉलिसी से क्या लाभ लिया है और क्या-क्या शर्ते इसमें शामिल हैं."

किसानों को फसल बीमा का प्रमाण पत्र देते कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा (Etv Bharat)

किसानों से अपील पराली को न जलाए: कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से बातचीत के आधार पर कहा कि "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसमें क्या सुधार लाए जा सकते हैं, इस पर भी कार्य किया जा रहा है." उन्होंने किसानों को कहा कि "प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें और नकली बीज का प्रयोग न करें. नकली बीज का प्रयोग करने वाले को 5 साल तक की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है." उन्होंने किसानों से अपील की कि पराली को न जलाए.

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का स्वागत (Etv Bharat)
