चरखी दादरी में कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, बोले- 'अवैध माइनिंग को लेकर बनाई जाएगी जांच कमेटी' - CHARKHI DADRI ILLEGAL MINING

Agriculture Minister Shyam Singh ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 20, 2025 at 8:05 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 9:08 AM IST 2 Min Read

चरखी दादरी: हरियाणा में बढ़ती अवैध माइनिंग को लेकर राज्य के कृषि व पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कुछ खामियों को माना है. उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग पर अंकुश लगाया जाएगा. इसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, माइनिंग जीन में रास्तों को खत्म करने और रास्तों की बदहाली को लेकर जांच कमेटी बनाई जाएगी. ताकि ग्रामीणों को रास्ता मिले और ठोस कार्रवाई की जा सके. मंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं: बता दें कि मंत्री श्याम सिंह राणा गुरुवार को चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवारवादों का निपटारा करने पहुंचे थे. इस दौरान मंत्री ने 19 में से 9 शिकायतों का निपटारा मौके पर ही किया और 10 शिकायतें पेंडिंग रखी. बैठक में पिचोपा खुर्द की शिकायत सुनते हुए मंत्री ने गांव में खुला दरबार लगाकर स्थाई समाधान के निर्देश दिए. कांग्रेस पर श्याम सिंह का पलटवार: इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के कांग्रेस द्वारा लगाये आरोपों पर कहा कि भाजपा का इससे कोई लेना-देना नहीं है. राज्यसभा सांसद किरण व कार्तिकेय शर्मा दोनों ही सम्माननीय हैं. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान द्वारा भाजपा पर वोट खरीदने के आरोप पर मंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है. वोट खरीदने की सोच भाजपा की नहीं कांग्रेस की होगी. कांग्रेस में परिवारवाद के कारण संगठन नहीं बनेगा और ना ही कांग्रेस अब सरकार बनाने की स्थिति में है.

