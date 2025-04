ETV Bharat / state

हैदराबाद पहुंची कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, तेलंगाना के कृषि मंत्री टी नागेश्वर राव से मुलाकात की - SHILPI NEHA TIRKEY VISIT HYDERABAD

तेलंगाना के कृषि मंत्री से मुलाकात करते झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी तिर्की ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : April 28, 2025 at 9:05 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 9:26 AM IST 3 Min Read

रांची: झारखंड मछली और मीट उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैदराबाद मॉडल अपनाने की योजना पर आगे बढ़ रहा है. इस योजना को आकार देने के लिए झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैदराबाद दौरे पर हैं. हैदराबाद में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR), नेशनल रिसर्च मीट इंस्टीच्यूट (NRMI), नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड (NFDB), इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगी. इस दौरा का मुख्य उद्देश्य मांस और मछली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य को आत्म निर्भर बनाना है. etv bharat (etv bharat) वहीं धान की उन्नत खेती के तरीकों को भी झारखंड के किसानों के लिए उपलब्ध कराना है. राज्य के पशुपालकों और मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के नजरिए से ये दौरा महत्वपूर्ण है. इस दौरे में विभागीय अधिकारी भी शामिल हैं. सोमवार को विभाग के विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी, प्रदीप कुमार हजारी, पशुपालन निदेशक किरण पासी, मत्स्य निदेशक एचएन द्विवेदी हैदराबाद के लिए रवाना होंगे. 30 अप्रैल तक हैदराबाद में विभाग की मंत्री अपने अधिकारियों के साथ नई संभावनाओं को तलाशने का काम करेंगी. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का गर्मजोशी से स्वागत

तेलंगाना के कृषि एवं सहकारिता सह हैंडलूम टेक्सटाइल विभाग के मंत्री टी नागेश्वर राव ने हैदराबाद में झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का गर्मजोशी से स्वागत किया. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ हैदराबाद में प्रारंभिक बैठक के दौरान तेलंगाना कृषि विभाग के सचिव एम रघुनंदन राव के साथ हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर शेख यास्मीन बाशा भी मौजूद रही

Last Updated : April 28, 2025 at 9:26 AM IST