ETV Bharat / state

कृषि मंत्री ने राज्य के बाजार समितियों के साथ की बैठक, बाजार समिति को सुदृढ़ करने के लिए SOP बनाने का फैसला

रांची: झारखंड के बाजार समितियों को सुदृढ़ करने और किसानों के उत्पाद को बाजार तक लाने की दिशा में कृषि विभाग विशेष पहल करेगा. राज्य भर के बाजार समितियों के संचालन के लिए एक SOP तैयार की जाएगी.

राज्य के किसानों के उत्पाद का सही दाम दिलाना और बिचौलियों से मुक्ति विभाग की प्राथमिकता है. ये बातें कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज शुक्रवार को राज्य के 28 बाजार समितियों के साथ हुई मैराथन बैठक में कही है.

नेपाल हाउस में संपन्न हुई बैठक में बाजार समिति के सचिव, चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यापारी एवं पदाधिकारी, प्रगतिशील किसान, FPO के साथ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. इस बैठक में राज्य के सभी 28 बाजार समितियों के आय-व्यय से लेकर उनकी परेशानियों पर चर्चा हुई. राज्य में कृषि बाजार समिति कैसे सुदृढ़ हो, किसानों के उत्पाद कैसे बाजार तक पहुंच पाए. बाजार में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से लेकर सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई.

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के समक्ष चैंबर के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने जहां महत्वपूर्ण सुझाव रखें. वहीं किसानों ने भी अपनी परेशानी से अवगत कराया. इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों का भला सर्वोपरि है. किसानों के उत्पाद सही समय पर, सही दाम और सही बाजार में कैसे मिले, इस दिशा में विभाग काम कर रही है.

किसानों के पास उनके उत्पाद को बेचने के जितने ज्यादा विकल्प होंगे, उन्हें उतना ही लाभ मिलेगा. बाजार समिति में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जरूर सवाल उठते हैं. बाजार समिति परिसर में किसानों और व्यापारियों के लिए अधिक से अधिक सुविधा जरूर होनी चाहिए. बाजार समिति की सुरक्षा की बात हो, उचित संसाधन उपलब्ध कराने, कोल्ड स्टोरेज के साथ-साथ गोदाम निर्माण की हो या ई-नाम पोर्टल के जरिए किसानों के उत्पाद को बेचने की हो.

उन्होंने कहा कि ई नाम पोर्टल को लेकर किसानों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि वो इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके. वैजफेड के सहयोग से भी किसानों के उत्पाद की बिक्री हो सकती है. सरकार सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए काम नहीं करती. कभी-कभी लोकहित में कड़े निर्णय लेने पड़ते है और इसे सबको समझना होगा.