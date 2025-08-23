ETV Bharat / state

'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुईं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कटिहार में सुना 'मखाना' मजदूरों का दर्द

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी इसमें शामिल हुईं.

कटिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' में राहुल, तेजस्वी और अन्य नेता (Etv Bharat)
Published : August 23, 2025 at 2:29 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 3:01 PM IST

रांची: बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुईं. कटिहार में कुर्सेला शहीद स्मारक चौक से शुरू हुई यात्रा में शामिल होने के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इस यात्रा को जिस तरह का अपार जनसमर्थन बिहार में मिल रहा है उससे साफ है कि देश और बिहार की जनता यह जान गई है कि SIR की आड़ में उनके वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है. कटिहार में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित INDIA ब्लॉक के कई नेता शामिल हुए.

मखाना मजदूरों का राहुल गांधी ने दर्द सुना

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल होने के लिए कटिहार गई शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि कटिहार के कोढ़ा में 'मखाना' बनाने वाले मजदूरों की पीड़ा को राहुल गांधी ने विस्तार से सुना. इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद रहीं.

जनता के अधिकार को छीनने नहीं दिया जाएगाः शिल्पी नेहा तिर्की

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि आम जनता को संविधान के तहत मिले 'वोट के अधिकार' को बचाने के लिए बिहार की सड़कों पर जनसैलाब उतरा है. चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा और सड़कों पर समर्थन का जनसैलाब नजर आ रहा है. किसी भी हाल में लोकतंत्र में जनता को मिलने वाले वोट के अधिकार को छीनने नहीं दिया जाएगा.

'वोटर अधिकार यात्रा' में कई बड़े नेता शामिल हुए

कटिहार में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, VIP सुप्रीमो मुकेश साहनी, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

