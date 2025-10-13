मंत्री शुरू की अपने विभागों की गहन समीक्षा, कृषि एवं उद्यान विभाग की हुई बैठक!
रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय समीक्षा बैठक की.
रांची: झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नेपाल हॉउस मंत्रालय में आज से अपने विभागों की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक शुरू की. समीक्षा बैठक के पहले दिन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि और उद्यानिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक की गयी.
कृषि निदेशक भोर सिंह यादव और उद्यानिकी निदेशक माधवी मिश्रा की उपस्थिति में हुई मैराथन समीक्षा बैठक में कृषिमंत्री ने कई निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की गति बढ़ाना और लाभुकों के घर योजनाएं पहुंचे. यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
'100 गांव का होगा एक क्लस्टर, खास फसल के लिए जाना जाएगा क्लस्टर'
इस समीक्षा बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने झारखंड में रबी फसल के बीज वितरण का कार्य क्लस्टर के फार्मूले पर करने का निर्देश दिया. मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि 80 से 100 गांव को मिलाकर कर कलस्टर निर्माण करें और हर एक क्लस्टर को किसी खास फसल की पहचान के तौर पर विकसित करें.
नेपाल हाउस में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत 100 प्रतिशत अनुदान पर बीज का वितरण किया जाएगा. इस दौरान विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हुए कृषि मंत्री ने योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ समय पर लाभुक को योजना का लाभ दिलाने की बात कही. रबी फसल को लेकर विशेष रूप से तैयारी करने का निर्देश भी इस दौरान अधिकारियों को दिया.
पंचायत स्तर पर गोष्ठी का होगा आयोजन
कृषि मंत्री ने दलहन और तिलहन फसल को लेकर किसानों के बीच जागरुकता, गोष्ठी का आयोजन, किसानों के लिए प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाली गोष्ठी इस बार पंचायत स्तर पर आयोजित करने के भी निर्देश दिए. संगोष्ठि का उद्देश्य गांव के लोगों को विभाग की योजनाओं को लेकर जागरूक करना है. इसके साथ ही नवंबर माह में रांची में राज्य स्तरीय कृषि व्यापार मेला आयोजित करने पर सहमति बनी है. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मेला की सफलता को लेकर अधिकारियों को विशेष जिम्मेदीरी भी दी.
इस समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इस साल अच्छी बारिश के बाद धान की अच्छी फसल होने की पूरी संभावना है. खेतों में लगे धान की फसल कटने के साथ रबी फसल के लिए जिला स्तर पर मिलने वाले डिमांड के अनुरूप बीज उपलब्ध कराए जाएंगे.
इस समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दिकी, विशेष सचिव गोपाल तिवारी, विशेष सचिव प्रदीप हजारी, कृषि निदेशक भोर सिंह यादव, उद्यान निदेशक माधवी मिश्रा, समेति निदेशक विकास कुमार भी उपस्थित रहे.
