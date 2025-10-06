ETV Bharat / state

15 नवंबर से धान खरीदी होगी शुरू, दुर्ग जिले में 4 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य, मंत्री बोले- कमिटमेंट पूरा करेंगे

कृषि मंत्री रामविचार नेताम दुर्ग दौरे पर थे यहां उन्होंने धान खरीदी को लेकर अपनी बात रखी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के तहत धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से की जाएगी. राज्य सरकार ने इस बार किसानों को समय पर भुगतान और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. दुर्ग जिले में इस बार लगभग 4 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए जाने की संभावना है.

जिले में करीब 75 हजार पंजीकृत किसान: धान खरीदी की नीति को लेकर जल्द ही राज्य कैबिनेट की बैठक में धान उपार्जन नीति 2025-26 को मंजूरी दी जाएगी. इसके साथ ही एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानों का पंजीयन कार्य भी शुरू हो गया है. जिले में करीब 75 हजार किसान धान विक्रय के लिए पंजीकृत हैं. केवल पंजीकृत किसानों से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी.