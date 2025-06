ETV Bharat / state

नकली खाद-बीज माफियाओं पर एक्शन जारी, रात में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई से मचा हड़कंप - FAKE AND ADULTERATED SEEDS SEIZED

कृषि मंत्री मीणा ने गोदाम पर मारा छापा ( ETV Bharat Bikaner )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 22, 2025 at 7:55 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 8:45 AM IST 2 Min Read

बीकानेर: कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का नकली खाद-बीज माफियाओं पर एक्शन जारी है. मंत्री मीणा ने शनिवार रात बीछवाल स्थित बीज गोदाम पर छापा मारा. गोदाम का निरीक्षण किया और बैग खोलकर बीज चेक किए. गोदाम से बड़ी मात्रा में नकली व मिलावटी बीज बरामद हुआ. इससे पहले मंत्री मीणा बिना पूर्व सूचना के अचानक बीकानेर पहुंचे. मंत्री मीणा तुरंत अधिकारियों को साथ लेकर बीछवाल गोदाम गए और छापा मारा. मंत्री के छापेमारी से नकली खाद व बीज के धंधे में लगे लोगों में हड़कंप मच गया. मिलावटी बीज जब्त: मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कार्रवाई के बाद मीडिया को बताया कि यहां जो बीज मिले हैं, उनमें तीन तरह के मिश्रण के बीज हैं. इनको एक साथ मिलाकर बेचना गलत है. इससे फसल नहीं होती और जमीन बंजर हो जाती है. उन्होने बताया कि करीब 80, 000 किलो नकली व मिलावटी बीज जब्त किया गया है. जिस व्यक्ति का गोदाम है, उसकी बीकानेर के अनाज मंडी में दुकान है. यह माल गोदारा एग्रो एजेंसी का है. उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है. कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बोले... (ETV Bharat Bikaner) पढ़ें:बीकानेर में नकली बीज पर बड़ी कार्रवाई, 7000 किलो नकली बीज जब्त - FAKE SEEDS SEIZURE केंद्र के उपक्रम का माल: मंत्री मीणा ने गोदाम के निरीक्षण में केंद्र सरकार के उपक्रम इफको के ब्रांड लगे पैक बैग मिलने का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह से कई जगह नकली माल मिला है. बार-बार कहने की बावजूद भी उन लोगों ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया है. आज यहां भी नकली माल मिला. सात अवैध गोदाम जब्त: मंत्री किरोड़ी ने कहा कि कृषि विभाग के निरीक्षण के दौरान बीकानेर में सात अवैध गोदामों पाए गए. ये विभाग में पंजीकृत नहीं हैं. इन गोदामों में मूंगफली, ग्वारफली आदि के बीजों के साथ कीटनाशक, उर्वरक, जैव उद्दीपक (बायो स्टिमुलेंट) जैसी कृषि सामग्री का अवैध रूप से भंडारण किया गया. इन गोदामों में संचित उत्पाद न केवल विभागीय मानकों से परे है, बल्कि अधिकांश उत्पाद गुणवत्तारहित, अमानक एवं नकली हैं, जो किसानों व उपज के लिए घातक है.

Last Updated : June 22, 2025 at 8:45 AM IST