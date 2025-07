ETV Bharat / state

मंत्री किरोड़ी बोले-भाजपा में जात नहीं, विचारधारा से बनते हैं नेता, मैं नहीं मानता जाति - KIRORI LAL MEENA COMMENT ON CASTE

अलवर में समीक्षा बैठक लेते मंत्री मीणा ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 27, 2025 at 8:50 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 9:32 AM IST 3 Min Read

एसआई भर्ती में कांग्रेस सरकार ने पत्ता भी हिलाया: कृषि मंत्री मीणा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार एसआई भर्ती प्रकरण में पत्ता तक नहीं हिलाया जबकि भजनलाल सरकार ने इस मामले में 58 एसआई और आरपीएससी के दो सदस्यों को जेल में डाला है. एसआई भर्ती निरस्त करने की मांग स्वयं उनकी थी, लेकिन ऐसे मामलों में परिवार की सर्वसम्मत बात माननी होती है. मीणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में 18 में से 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जबकि भाजपा सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. ईआरसीपी से लिंक होगी रूपारेल नदी: प्रभारी मंत्री किरोड़ीलाल ने कहा कि ईआरसीपी योजना से रूपारेल नदी को लिंक किया जाएगा. ब्रह्मणी नदी को रूपारेल नदी से जोड़ेंगे. इससे अलवर एवं भरतपुर को भरपूर पानी मिल सकेगा. इसका सरकार ने बजट में प्रावधान किया है. भाजपा सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल में पानी लाने के क्षेत्र में काफी काम हुआ. पढ़ें: मंत्री किरोड़ी का डोटासरा पर हमला, बोले- काला चिट्ठा उजागर किया तो राजनीतिक भविष्य बर्बाद हो जाएगा - KIRODI LAL MEENA ON DOTASARA हरियाली तीज पर लगेंगे 10 लाख पौधे: जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि हरियाली तीज पर अलवर जिले में एक दिन में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे. प्रदेश में इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है. इसमें 7 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके. विधायक अब कोटे से एक करोड़ जर्जर भवनों को दे सकेंगे : प्रभारी मंत्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ने हर साल विधायक कोटे से 20 प्रतिशत राशि सरकारी जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए जारी करने के नए आदेश दिए हैं. झालावाड़ हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि सीएम ने घटना के जांच के आदेश दिए हैं. दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि अलवर में भी सरकारी स्कूलों में 221 कक्ष जीर्णशीर्ण है, जिनकी मरम्मत को लेकर अभी मीटिंग में बात की है.

Last Updated : July 27, 2025 at 9:32 AM IST