बीज कंपनियों की धांधली का बड़ा खुलासा, कृषि मंत्री ने 44 हजार क्विंटल बीज की बिक्री पर लगाई रोक

बीज कंपनी का अवलोकन करते मंत्री डॉ मीणा ( ETV Bharat Anupgarh )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 28, 2025 at 8:17 PM IST 2 Min Read

अनूपगढ़: जिले में किसानों के हक पर डाका डालने वाली बीज कंपनियों की गड़बड़ियों का एक और बड़ा खुलासा हुआ है. कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार और रविवार को दो दिन तक जिले में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने संगरिया, अनूपगढ़ और घड़साना क्षेत्रों में कई बीज कंपनियों की धांधलियां पकड़ी. इस कार्रवाई में कंपनियों के रिकॉर्ड और वास्तविकता में भारी अंतर, किसानों के साथ धोखाधड़ी और नियमों की खुलेआम अनदेखी सामने आई. मंत्री ने तुरंत प्रभाव से 44 हजार क्विंटल बीज की बिक्री पर रोक लगा दी. कृषि मंत्री मीणा ने शनिवार को संगरिया तहसील के नगराना गांव और रविवार को अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 19 KND खेत का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण में यह सामने आया कि रावला मंडी की एक सीड्स कंपनी के रिकॉर्ड में ग्वार की बुवाई दर्ज थी, लेकिन खेत में नरमा और मूंग की फसल मिली. पढ़ें: पैदावार कम होने पर आयोग ने बीज कंपनी पर लगाया हर्जाना