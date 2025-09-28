ETV Bharat / state

बीज कंपनियों की धांधली का बड़ा खुलासा, कृषि मंत्री ने 44 हजार क्विंटल बीज की बिक्री पर लगाई रोक

अनूपगढ़ में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दो दिन तक क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर बीज कंपनियों की बड़ी धांधली पकड़ी.

malpractices of seed companies
बीज कंपनी का अवलोकन करते मंत्री डॉ मीणा (ETV Bharat Anupgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अनूपगढ़: जिले में किसानों के हक पर डाका डालने वाली बीज कंपनियों की गड़बड़ियों का एक और बड़ा खुलासा हुआ है. कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार और रविवार को दो दिन तक जिले में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने संगरिया, अनूपगढ़ और घड़साना क्षेत्रों में कई बीज कंपनियों की धांधलियां पकड़ी. इस कार्रवाई में कंपनियों के रिकॉर्ड और वास्तविकता में भारी अंतर, किसानों के साथ धोखाधड़ी और नियमों की खुलेआम अनदेखी सामने आई. मंत्री ने तुरंत प्रभाव से 44 हजार क्विंटल बीज की बिक्री पर रोक लगा दी.

कृषि मंत्री मीणा ने शनिवार को संगरिया तहसील के नगराना गांव और रविवार को अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 19 KND खेत का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण में यह सामने आया कि रावला मंडी की एक सीड्स कंपनी के रिकॉर्ड में ग्वार की बुवाई दर्ज थी, लेकिन खेत में नरमा और मूंग की फसल मिली.

पढ़ें: पैदावार कम होने पर आयोग ने बीज कंपनी पर लगाया हर्जाना

इसी तरह एक अन्य कंपनी के रिकॉर्ड में भी भारी गड़बड़ियां पाई गई. किसान गुरतेज सिंह ने बताया कि उसे तो यह तक नहीं पता था कि उसका खेत बीज उत्पादन में शामिल है. किसान जगतार सिंह ने बताया कि कंपनी ने 2 बीघा जमीन को रिकॉर्ड में 60 बीघा दिखाकर उनके साथ धोखाधड़ी की.

मंत्री मीणा ने घड़साना की एक अन्य सीड्स कंपनी पर भी छापा मारा. यहां नियमों के खिलाफ दो किस्म के बीजों का एक साथ उत्पादन किया जा रहा था. यहां कोई आरएंडडी (अनुसंधान और विकास) स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था. किसानों के नाम से प्रोडक्शन फार्म रिकॉर्ड भी पूरी तरह से धांधली से भरे हुए मिले. मंत्री मीणा ने बीज कंपनियों की इस करतूत को किसानों के साथ सीधा धोखा करार दिया और चेतावनी दी कि किसानों को लूटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने इन कंपनियों के बीज की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी.

For All Latest Updates

TAGGED:

SEED COMPANIES IN ANUPGARHAGRICULTURE MINISTERKIRODI LAL MEENABAN ON SALE OF SEEDSMALPRACTICES OF SEED COMPANIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत के H-1B वीजा टैलेंट पर कनाडा की नजर, टेक पेशेवरों को बुलाने की तैयारी में PM कार्नी

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

शारदीय नवरात्रि का छठा दिन आज: मां कात्यायनी को करना चाहते हैं प्रसन्न? पूजा में जरूर करें ये काम

28 सितंबर 2025 का पंचांग: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें राहुकाल और शुभ पहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.