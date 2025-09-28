बीज कंपनियों की धांधली का बड़ा खुलासा, कृषि मंत्री ने 44 हजार क्विंटल बीज की बिक्री पर लगाई रोक

बीज कंपनियों की धांधली का बड़ा खुलासा, कृषि मंत्री ने 44 हजार क्विंटल बीज की बिक्री पर लगाई रोक
अनूपगढ़ में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दो दिन तक क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर बीज कंपनियों की बड़ी धांधली पकड़ी.
Published : September 28, 2025 at 8:17 PM IST
अनूपगढ़: जिले में किसानों के हक पर डाका डालने वाली बीज कंपनियों की गड़बड़ियों का एक और बड़ा खुलासा हुआ है. कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार और रविवार को दो दिन तक जिले में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने संगरिया, अनूपगढ़ और घड़साना क्षेत्रों में कई बीज कंपनियों की धांधलियां पकड़ी. इस कार्रवाई में कंपनियों के रिकॉर्ड और वास्तविकता में भारी अंतर, किसानों के साथ धोखाधड़ी और नियमों की खुलेआम अनदेखी सामने आई. मंत्री ने तुरंत प्रभाव से 44 हजार क्विंटल बीज की बिक्री पर रोक लगा दी.
कृषि मंत्री मीणा ने शनिवार को संगरिया तहसील के नगराना गांव और रविवार को अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 19 KND खेत का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण में यह सामने आया कि रावला मंडी की एक सीड्स कंपनी के रिकॉर्ड में ग्वार की बुवाई दर्ज थी, लेकिन खेत में नरमा और मूंग की फसल मिली.
इसी तरह एक अन्य कंपनी के रिकॉर्ड में भी भारी गड़बड़ियां पाई गई. किसान गुरतेज सिंह ने बताया कि उसे तो यह तक नहीं पता था कि उसका खेत बीज उत्पादन में शामिल है. किसान जगतार सिंह ने बताया कि कंपनी ने 2 बीघा जमीन को रिकॉर्ड में 60 बीघा दिखाकर उनके साथ धोखाधड़ी की.
मंत्री मीणा ने घड़साना की एक अन्य सीड्स कंपनी पर भी छापा मारा. यहां नियमों के खिलाफ दो किस्म के बीजों का एक साथ उत्पादन किया जा रहा था. यहां कोई आरएंडडी (अनुसंधान और विकास) स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था. किसानों के नाम से प्रोडक्शन फार्म रिकॉर्ड भी पूरी तरह से धांधली से भरे हुए मिले. मंत्री मीणा ने बीज कंपनियों की इस करतूत को किसानों के साथ सीधा धोखा करार दिया और चेतावनी दी कि किसानों को लूटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने इन कंपनियों के बीज की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी.