ETV Bharat / state

किसानों की फसल खराबे पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल बोले- राहत देने के लिए सरकार कटिबद्ध

कृषि मंत्री ने बताया कि पहले समय पर पॉलिसी की हार्ड कॉपी किसानों तक नहीं पहुंच पाती थी, जिससे उन्हें बीमा दावे की जानकारी नहीं मिल पाती थी. इस समस्या के समाधान के लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में किसानों को बीमा पॉलिसी की कॉपी सौंपी जाएगी और साथ ही कृषि की नवीन तकनीकों एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी. मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो किसान शिविरों में पॉलिसी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वे अपने नजदीकी कृषि पर्यवेक्षक या बीमा कंपनी के स्थानीय कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकते हैं.

जयपुर: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बुधवार को पंत कृषि भवन में खरीफ 2025 की ‘मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ’ अभियान का शुभारम्भ किया. इस दौरान किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण किया गया. मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल खराबे के नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

कृषि मंत्री ने बताया कि यदि किसानों की फसल बुआई के बाद किसी कारण से उग नहीं पाती है, तो उन्हें 25 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा कटाई से पहले और बाद में बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवाती वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान की भरपाई भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस योजना के चलते किसानों को कठिन परिस्थितियों में राहत मिलती है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार के निरंतर प्रचार-प्रसार और समय पर क्लेम मिलने से इस योजना की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

राजस्थान का बड़ा योगदान: कार्यक्रम में कृषि मंत्री मीणा की ओर से बताया गया कि खरीफ 2025 के लिए पूरे देश में 8.71 करोड़ बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं. इनमें से 2.16 करोड़ पॉलिसियां अकेले राजस्थान की हैं, जो कुल का लगभग 25 प्रतिशत है. राज्य के 32.10 लाख से अधिक किसानों को बीमा कंपनियों के माध्यम से पॉलिसियां वितरित की जाएंगी. मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग किसानों की उपज बढ़ाने और लागत घटाने के हर संभव प्रयास कर रहा है. उन्होंने किसानों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने की अपील की. विशेष रूप से उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां किसान पीएम कुसुम कंपोनेंट-बी योजना के तहत सोलर पंप लगवा सकते हैं. इस पर राज्य सरकार किसानों को 60 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है.

यह भी पढ़ें: किरोड़ी बोले, 'किसानों को उत्तम खाद, बीज और फर्टिलाइजर मिले, इसलिए कर रहे औचक निरीक्षण'

फसल बीमा की शर्तेंः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना होता है. यह योजना खरीफ 2022 से सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, हालांकि ऋणी कृषकों को योजना से बाहर निकलने के लिए अंतिम तिथि से सात दिन पूर्व लिखित आवेदन करना आवश्यक है. इस मौके पर शासन सचिव कृषि उद्यानिकी राजन विशाल, आयुक्त कृषि उद्यानिकी चिन्मयी गोपाल मौजूद रहे.

ICAR-UG काउंसलिंग की नई गाइडलाइन पर चिंता: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ICAR-UG काउंसलिंग 2025 की नई गाइडलाइन पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसके कारण हजारों विद्यार्थियों का भविष्य संकट में पड़ गया है. उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत Inter-Agriculture और संबंधित विषय संयोजन वाले विद्यार्थी अब BSc (Hons.) कृषि विज्ञान में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं. राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों के विद्यालयों में Inter-Agriculture स्ट्रीम में भौतिक विज्ञान विषय पढ़ाया ही नहीं जाता. अब तक ऐसे विद्यार्थी ICAR-UG परीक्षा के जरिए देशभर के कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते रहे हैं, लेकिन इस बार नियम बदलने से केवल राजस्थान से ही करीब 10 हजार विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं. मंत्री मीणा ने केंद्र से अपील की है कि इस विषय की गंभीरता से समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किए जाएं, ताकि प्रभावित विद्यार्थियों को काउंसलिंग और प्रवेश का अवसर मिल सके.