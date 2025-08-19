ETV Bharat / state

हिमाचल में एपीएमसी के 9 चेयरमैन, मानदेय पर 33.64 लाख, दैनिक यात्रा भत्ते पर खर्च हुए 1.06 लाख - HIMACHAL PRADESH MONSOON SESSION

हिमाचल विधानसभा मानूसन सत्र में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने एपीएमसी के चेयरमैन के मानदेय को लेकर जानकारी दी.

हिमाचल विधानसभा
हिमाचल विधानसभा (FILE)
Published : August 19, 2025 at 1:01 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 1:27 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एपीएमसी यानी कृषि उपज मंडी समिति के दस चेयरमैन नियुक्त हुए हैं. इनके मानदेय पर 31 जुलाई तक 33 लाख, 64 हजार, 897 रुपए खर्च किए गए हैं. इसके अलावा इनके दैनिक यात्रा भत्ते पर इस अवधि में एक लाख, छह हजार रुपए से अधिक का खर्च हुआ है. साथ ही मकान किराए पर सरकार ने 2.62 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च की है. इसके अलावा वाहन भत्ते के तौर पर 1.12 लाख रुपए खर्च हुआ है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के दूसरे दिन सामने आई.

आनी के विधायक लोकेंद्र सिंह ने इस बारे में सवाल किया था. उनके सवाल के लिखित जवाब में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार की ओर से जानकारी दी गई. लिखित जवाब के अनुसार राज्य की कुल दस एपीएमसी में से नौ में चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं.

मंडी एपीएमसी चेयरमैन के मानदेय पर सबसे अधिक खर्च

लिखित जवाब के अनुसार एपीएमसी मंडी के चेयरमैन संजय गुलेरिया के मानदेय पर 31 जुलाई तक 5.16 लाख रुपए से अधिक का खर्च हुआ है. इसके अलावा एपीएमसी कुल्लू के चेयरमैन राम सिंह के मानदेय के तौर पर 5.03 लाख रुपए, एपीएमसी सोलन के चेयरमैन रोशन ठाकुर के मानदेय पर 4.60 लाख रुपए से अधिक की अदायगी की गई है.

एपीएमसी शिमला व किन्नौर के चेयरमैन देवानंद वर्मा के मानदेय पर 3.77 लाख रुपए से अधिक, एपीएमसी हमीरपुर के अजय शर्मा के मानदेय पर 4.08 लाख रुपए, सिरमौर एपीएमसी के चेयरमैन सीताराम शर्मा के मानदेय पर 3.08 लाख रुपए से अधिक, एपीएमसी बिलासपुर के सतपाल वर्धन के मानदेय पर 3.69 लाख रुपए से अधिक, एपीएमसी चंबा के ललित ठाकुर के मानदेय पर 2.39 लाख रुपए, कांगड़ा एपीएमसी के चौधरी नरेंद्र के मानदेय पर 1.82 लाख रुपए से अधिक अदायगी की गई.

