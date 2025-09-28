ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रि पर दूध उत्पादक पशुपालकों को सौगात, 60 हजार डेयरी किसानों को मिलेंगे 16 करोड़ रुपए

झारखंड के दूध उत्पादक पशुपालकों को कृषि मंत्री प्रोत्साहन राशि की सौगात देने की घोषणा की है.

Agriculture Minister announced financial incentives for milk producers and dairy farmers of Jharkhand
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत अन्य लोग (Etv Bharat)
Published : September 28, 2025 at 5:41 PM IST

रांची: शारदीय नवरात्रि के उत्सवी माहौल में झारखंड के दुग्ध उत्पादकों के लिए बड़ी खुशखबरी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दी है. झारखंड मिल्क फेडरेशन राज्य के करीब 60 हजार दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि की सौगात दुर्गा पूजा के दौरान ही देने जा रही है.

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक का बकाया प्रोत्साहन राशि को विभाग के द्वारा निर्गत कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने दुग्ध उत्पादकों को दिए जाने वाले प्रति लीटर 5 रुपये की प्रोत्साहन राशि के मद में 16 करोड़ रुपया जारी किया है. अब इस राशि को दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जानकारी देतीं कृषि मंत्री (ETV Bharat)

फेडरेशन प्रति दिन 2.53 लाख लीटर दूध का करता है संग्रह

झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा वर्तमान समय में प्रतिदिन करीब 2.53 लाख लीटर दूध संग्रहित किया जा रहा है और इससे करीब 60 हजार पशुपालक जुड़े हुए हैं. राज्य में दूध संग्रहण की लगातार बढ़ती क्षमता से झारखंड श्वेत क्रांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि राज्य की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही इंडिया ब्लॉक की सरकार की योजनाएं राज्य के "दूध उत्पादकों" को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के साथ-साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित हो रही है.

मंत्री ने बताया कि राज्य के पशुपालक खुशहाल हों और वह भी शारदीय नवरात्र के इस पावन त्योहार को अपने परिवार के साथ खुशी एवं आनंदपूर्वक मनाएं. इसकी छोटी सी कोशिश विभाग ने की है और जल्द ही राज्य के 60 हजार दूध उत्पादक पशुपालकों के बैंक खाते में प्रति लीटर 05 रुपये के हिसाब से प्रोत्साहन राशि पहुंच जाएगी. कृषि मंत्री ने राज्य के सभी अन्नदाता किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों एवं दूध उत्पादकों को शारदीय नवरात्र और दशहरा की शुभकामनाएं भी दी हैं.

