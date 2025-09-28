ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रि पर दूध उत्पादक पशुपालकों को सौगात, 60 हजार डेयरी किसानों को मिलेंगे 16 करोड़ रुपए

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत अन्य लोग ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 28, 2025 at 5:41 PM IST 2 Min Read