ETV Bharat / state

यूपी के किसानों के लिये खुशखबरी; 'सरसों की नई किस्म सुरेखा की खेती से मिलेगा लाभ, किसानों को सीएसए विवि से मिल सकेंगे बीज'

सीएसए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. महक सिंह ने दी जानकारी.

सरसों की नई प्रजाति
सरसों की नई प्रजाति (Photo credit: मीडिया सेल, सीएसए)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) के तिलहन अनुभाग में कृषि वैज्ञानिकों ने पहली बार सरसों की सुरेखा प्रजाति (केएमआर-16-2) को विकसित किया है. जिसका साल 2022 में विमोचन हुआ था और अब कृषि मंत्रालय से इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है. यानी, अब उत्तर प्रदेश के किसानों को सरसों की यह एक नई प्रजाति खेती के लिए मिल जाएगी.

वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. महक सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

सीएसए विवि के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. महक सिंह ने बताया कि इस प्रजाति की खूबी है. इसमें सर्वाधिक तेल की मात्रा 41.4 प्रतिशत तक मिली है. साथ ही सितंबर अंत से लेकर अक्टूबर मध्य तक अगर दिन में तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है तो भी ये प्रजाति आसानी से खेतों में लहलहा उठेगी. उन्होंने बताया, कि आमतौर पर किसानों के लिए सबसे अधिक समस्या इन दिनों का तापमान ही रहता था. किसान जब वह पौधों को रोपते थे, तो अधिकतर पौधे मुरझा जाते थे. लेकिन, सुरेखा में ये दिक्कत दूर हो गई और अब खेतों में यह फसल लहलहा उठेगी. किसानों को अब सीएसए विवि से बीज मिल सकेंगे.

130 से 135 दिनों में होती तैयार : सीएसए विवि के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. महक सिंह ने बताया, कि सीएसए विवि में विकसित सरसों की सुरेखा प्रजाति 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है. वहीं, इसका उत्पादन 25 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. उन्होंने बताया कि इसमें पौधों की लंबाई 160-165 सेंमी. तक होती है. साथ ही यह फसल पूरी तरह से कीट व रोगमुक्त होती है. इसके बीज का वजन 5.30 ग्राम तक होता है. इसकी बोआई खेतों में सितंबर मध्य से अंत तक की जा सकती है. इस प्रजाति में पौधे की मृत्यु दर सबसे कम है.

'10 केंद्रों पर परीक्षण' : डॉ. महक सिंह ने बताया कि सुरेखा प्रजाति के लिए दो प्रजाति को क्रॉस कराया, फिर इसके मल्टी लोकेशन टेस्ट किए गए. उसके बाद प्रदेश के 10 केंद्रों पर परीक्षण हुआ. इतना ही नहीं, देश में विभिन्न राज्यों के 36 केंद्रों पर परीक्षण के बाद सुरेखा को सबसे बेस्ट प्रजाति (सरसों में) माना गया है. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए ऑयल सीड मिशन में ये प्रजाति बहुत कारगर सिद्ध होगी. क्योंकि इसमें जो तेल कि मात्रा है, उससे देश में खाद्यान्न तेलों की पूर्ति की जा सकेगी.

यह भी पढ़ें : जैतून का तेल बनाम सरसों का तेल, दिल के लिए कौन है बेहतर?

For All Latest Updates

TAGGED:

MUSTARD NEW VARIETYCSA UNIVERSITYसरसों की नई प्रजातिKANPUR NEWSKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.