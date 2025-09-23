ETV Bharat / state

यूपी के किसानों के लिये खुशखबरी; 'सरसों की नई किस्म सुरेखा की खेती से मिलेगा लाभ, किसानों को सीएसए विवि से मिल सकेंगे बीज'

सरसों की नई प्रजाति ( Photo credit: मीडिया सेल, सीएसए )

कानपुर : शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) के तिलहन अनुभाग में कृषि वैज्ञानिकों ने पहली बार सरसों की सुरेखा प्रजाति (केएमआर-16-2) को विकसित किया है. जिसका साल 2022 में विमोचन हुआ था और अब कृषि मंत्रालय से इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है. यानी, अब उत्तर प्रदेश के किसानों को सरसों की यह एक नई प्रजाति खेती के लिए मिल जाएगी. वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. महक सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) सीएसए विवि के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. महक सिंह ने बताया कि इस प्रजाति की खूबी है. इसमें सर्वाधिक तेल की मात्रा 41.4 प्रतिशत तक मिली है. साथ ही सितंबर अंत से लेकर अक्टूबर मध्य तक अगर दिन में तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है तो भी ये प्रजाति आसानी से खेतों में लहलहा उठेगी. उन्होंने बताया, कि आमतौर पर किसानों के लिए सबसे अधिक समस्या इन दिनों का तापमान ही रहता था. किसान जब वह पौधों को रोपते थे, तो अधिकतर पौधे मुरझा जाते थे. लेकिन, सुरेखा में ये दिक्कत दूर हो गई और अब खेतों में यह फसल लहलहा उठेगी. किसानों को अब सीएसए विवि से बीज मिल सकेंगे.

