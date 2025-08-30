ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी अब 56 करोड़ की लागत से बनेगी हाई-टेक, नई और पुरानी मंडी से स्पेशल रिपोर्ट - KRISHI MANDI NEW VS OLD BHATAPARA

नई मंडी को लेकर कई राहत है लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं. ETV भारत की टीम ने नई और पुरानी दोनों मंडी का जायजा लिया.

Krishi Mandi New Vs Old Bhatapara
नई और पुरानी मंडी से स्पेशल रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2025 at 7:17 PM IST

बलौदाबाजार-भाटापारा: 1958 से भाटापारा शहर के केंद्र में संचालित हो रही पुरानी कृषि उपज मंडी ने भले ही पीढ़ियों तक किसानों की मेहनत को बाजार दिलाया, लेकिन समय के साथ यहां भीड़भाड़ और अव्यवस्था होने लगी है. अब, यह मंडी मार्च 2026 तक एक नए, आधुनिक और विस्तारित स्वरूप में बदलने जा रही है.

35 एकड़ में बन रही हाई-टेक मंडी किसानों, व्यापारियों और मजदूरों (हमाल) के लिए बेहतर संसाधनों के साथ व्यापार का नया केंद्र बनने वाली है. ETV भारत की टीम ने मौके पर जाकर पुरानी मंडी का निरीक्षण किया, किसानों और हमालों से उनकी राय जानी. इसके साथ ही 35 एकड़ में बन रही नई हाई-टेक मंडी का भी दौरा किया. पहले नई मंडी से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट-

नई मंडी से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट- (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुरानी मंडी से रिपोर्ट-

नई मंडी से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट- (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाटापारा की पहचान और मंडी का इतिहास: छत्तीसगढ़ का हृदय कहा जाना वाला भाटापारा, हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन पर बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर है. यहां 1958 में जब मंडी की स्थापना की गई थी, तब उसका क्षेत्रफल लगभग 20 एकड़ था. समय के साथ शहर की रफ्तार तेज हुई, उद्योग बढ़े, और मंडी क्षेत्र लगातार अतिक्रमण की चपेट में आता चला गया. आज स्थिति यह है कि मंडी महज 9 एकड़ क्षेत्रफल में सिमट चुकी है, जहां जगह की कमी, अव्यवस्था और भीड़भाड़ ने किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए समस्या खड़ी कर दी है.

नई और पुरानी मंडी को लेकर ETV की टीम ने अधिकारियों के साथ किसानों-हमालों की भी राय जानी-

  • किसान दशरथ प्रसाद वर्मा से बातचीत

सवाल: क्या आप फसल बेचने आए हैं?

जवाब: जी, मैं गेहूं और धान लेकर आया हूं, यह पिछले साल की फसल है.

सवाल: कब से यहां धान बेच रहे हैं?

जवाब: मैं 63 साल से यहां फसल बेच रहा हूं. यहां अच्छी कीमत मिल जाती है, और शहर के पास होने के कारण आने-जाने की सुविधा भी है. ऑटो, बस, होटल-ढाबे जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

Krishi Mandi New Vs Old Bhatapara
नई मंडी को लेकर कई राहत है लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: नए मंडी में हाई-टेक सुविधाएँ और आवास होने पर आप कैसे देखते हैं?

जवाब: नए मंडी का स्थान शहर से बाहर है, तो वहां आने-जाने के लिए ऑटो और बस की सुविधा होनी चाहिए, तभी किसान वहां जाएगा. रात में भी किसान को फसल बेचकर घर वापस जाना होता है, इसलिए साधन की जरूरत है.

Krishi Mandi New Vs Old Bhatapara
नई मंडी को लेकर कई राहत है लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: क्या नए मंडी में जाना किसानों के लिए खुशी का कारण होगा या तकलीफ?

जवाब: किसानों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि अब 2-3 दिन रुकने की जरूरत नहीं होगी. फसल बेचने में कोई समस्या नहीं होगी और एक दिन में काम पूरा हो जाएगा.

हमाल से सवाल: नई मंडी को लेकर क्या कहना है?

जवाब: यहां बहुत सारे हमाल हैं, हम शहर के बीच में काम करना सुरक्षित होता है, लेकिन नया स्थान काफी दूर है. इस पर समय लगेगा और बरसात में ज्यादा परेशानी होगी.

  • उप निरीक्षक, बालगोविंद कश्यप से बातचीत

सवाल: यह मंडी में खरीदी कैसे होती है और कितने क्षेत्र में फैली है?

जवाब: यह मंडी लगभग 9 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली है, पहले यह 20 एकड़ था, बाकी का कब्जा हो चुका है. खरीदी की बात करें तो, समर्थन मूल्य से ज्यादा भी बिक्री होती है. आज ही 2460 रुपए प्रति क्विंटल तक कीमत गई है. फिलहाल जो आ रही है, वह खरीफ गर्मी की फसलें हैं.

सवाल: जब यह मंडी नए स्थान पर शिफ्ट होगी, तो किस तरह के फायदे होंगे किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हमाल और शासन-प्रशासन को?

जवाब: नए स्थान पर किसानों को ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि ज्यादा किसान आ सकेंगे और माल जल्दी बिकेगा. इससे शासन को टैक्स मिलेगा, और किसानों को भी थोड़ा ज्यादा फायदा होगा. पहले किसानों को फसल बेचने में 2-3 दिन रुकना पड़ता था, लेकिन नए स्थान पर काम एक दिन में हो जाएगा और किसान 24 घंटे के भीतर अपना पैसा या चेक लेकर घर जा सकेंगे.

सवाल: पुराने मंडी में क्या-क्या असुविधाएँ होती हैं?

जवाब: यहां सबसे बड़ी असुविधा यह है कि सीजन में गाड़ियां ज्यादा आ जाती हैं और जगह कम पड़ जाती है. शेड छोटा पड़ता है और बरसात में फसल भीग जाती है, साथ ही गाड़ियों में तौल करना पड़ता है. इसके अलावा जाम लग जाता है. नए स्थान पर जगह का ज्यादा इंतजाम है, तो यह समस्याएं नहीं होंगी.

सवाल: दूरी को लेकर किसानों और हेमाल की नाराजगी को कैसे दूर करेंगे?

जवाब: इन लोगों ने अभी तक नए स्थान को देखा नहीं है, लेकिन जब काम शुरू होगा, तो यह समस्या खुद-ब-खुद हल हो जाएगी. जो धान 2-3 दिन में बिकता था, वह एक दिन में बिकेगा और समय बचेगा. इसलिए दूरी कोई समस्या नहीं बनेगी.

नई मंडी की प्रमुख विशेषताएं: ETV भारत की टीम ने नई मंडी निर्माण स्थल पर प्रोजेक्ट हेड से विशेष बातचीत की. उन्होंने बताया कि, इस अत्याधुनिक मंडी को 35 एकड़ में विकसित किया जा रहा है. निर्माण काम तेजी से जारी है और यह मंडी 56 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है.

विशाल ऑक्शन प्लेटफॉर्म, बारिश में भी सुविधा: कुल 11 ऑक्शन प्लेटफॉर्म (प्रत्येक 26,000 वर्गफुट का) इनमें 7 कवर प्लेटफॉर्म और 4 ओपन प्लेटफॉर्म शामिल हैं. बरसात में भी नीलामी की प्रक्रिया बिना रुके संचालित होगी

हर वर्ग के लिए अलग रेस्ट हाउस: हमाल रेस्ट हाउस, किसान रेस्ट हाउस, व्यापारी रेस्ट हाउस, मंडी कर्मचारी रेस्ट हाउस, रेजा रेस्ट हाउस, अणतीया रेस्ट हाउस, मंडी सचिव के लिए अलग बंगला शामिल है.

G-टाइप आवास: 12 क्वार्टर (6-6 ब्लॉक) अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनाए जाएंगे.

  • आधुनिक बुनियादी सुविधाएं
  • कैंटीन और 12 यूनिट का शौचालय परिसर
  • 1500 वाहनों की पार्किंग सुविधा
  • 200 मीट्रिक टन का विशाल गोदाम
  • 2 पानी टंकियां (1000 KL क्षमता प्रत्येक)
  • 8 हैंडपंप
  • 500 KB क्षमता के 2 बिजली सबस्टेशन
  • धर्मकाटा और जनरेटर सुविधा
  • 2 बड़े एंट्री-एग्जिट गेट और 3 आपातकालीन गेट
  • 4. स्मार्ट सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन
  • सीसीटीवी कैमरों की चौबीसों घंटे निगरानी
  • सड़क और नाली व्यवस्था
  • स्ट्रीट लाइट से सुसज्जित पूरा परिसर
  • सभी शेड्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
  • एक साथ 300 से अधिक वाहनों की लोडिंग-अनलोडिंग क्षमता

जाम से राहत, पर नई चिंताएं भी: नई मंडी के शुरू होने के बाद शहर को जाम की समस्या से राहत मिलेगी. नीलामी प्रक्रिया तेज होगी और किसानों का समय बचेगा. हालांकि, कुछ किसानों और मजदूरों का कहना है कि नई मंडी शहर से बाहर है, जिससे रोज़ाना आने-जाने का खर्च और समय बढ़ सकता है. खासकर छोटे किसानों के लिए यह चुनौती हो सकती है.

