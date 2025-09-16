ETV Bharat / state

सितंबर-अक्टूबर के महीने में ये सब्जी लगाकर किसान बन सकते हैं मालामाल, बरसात और बाढ़ से हुए नुकसान की हो जाएगी भरपाई

जिन किसानों की फसल बारिश और बाढ़ में नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए कृषि विशेषज्ञों ने खास राय दी है.

AGRICULTURAL EXPERT ADVICE FARMERS
सब्जी की खेती से होगा मुनाफा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
करनाल: हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में बीते दिनों भारी बारिश और बाढ़ से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. खासतौर पर धान और सब्जियों की फसलें पानी में डूबने के कारण पूरी तरह से खराब हो गई हैं. कई किसानों की 100% फसल बर्बाद हो गई है. ऐसे में अब कृषि विशेषज्ञ किसानों को सितंबर के अंत और अक्टूबर महीने में विशेष सब्जियों की खेती करने की सलाह दे रहे हैं, जिससे वे अपने नुकसान की आंशिक या पूरी भरपाई कर सकते हैं.

इन सब्जियों की बुवाई से होगी जबरदस्त कमाई: वरिष्ठ बागवानी अधिकारी डॉक्टर सीबी सिंह ने इस बारे में बताया कि, "सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर में कुछ खास सब्जियां लगाने का सही समय होता है. किसान यदि इनकी बुवाई करें तो वे 1 महीने में ही अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं. इस मौसम में फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, प्याज, मटर, लहसुन, मूली, शलजम, पालक, गाजर, आलू, धनिया और टमाटर जैसी सब्जियों की बिजाई उपयुक्त होती है. ये सब्जियां कम लागत में तैयार होकर बाजार में अच्छे दाम दिला सकती है."

AGRICULTURAL EXPERT ADVICE FARMERS
किसानों को सब्जी की खेती करने की सलाह (Etv Bharat)

कम लागत में मिलेगा ज्यादा मुनाफा: डॉक्टर सीबी सिंह ने आगे बताया कि, "इन सब्जियों की खेती पर 5000 से 10000 रुपये प्रति एकड़ तक की लागत आती है. लेकिन यह खर्च किसानों को परेशान नहीं करता, क्योंकि यदि समय पर फसल तैयार हो जाए तो इसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है और किसानों को दोगुना से तीन गुना तक लाभ मिल सकता है.

कम समय में तैयार हो जाती है फसल: वरिष्ठ बागवानी अधिकारी डॉक्टर सीबी सिंह ने आगे कहा कि, "इनमें से कई सब्जियां ऐसी होती हैं जो 30 से 40 दिन में ही तैयार हो जाती है. यदि किसान बुवाई सही समय पर कर लें और फसल सही तरीके से तैयार हो जाए, तो अक्टूबर-नवंबर के बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिलती है. अब जब बरसात का मौसम भी खत्म होने वाला है, तो खेतों की स्थिति भी अनुकूल होती जा रही है.

AGRICULTURAL EXPERT ADVICE FARMERS
सब्जी की फसल से होगा मुनाफा (Etv Bharat)

नुकसान की भरपाई का सुनहरा मौका:डॉक्टर सीबी सिंह ने बताया कि, "बाढ़ और बारिश से जिन किसानों की धान या अन्य फसलें खराब हो गई हैं, उनके लिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है. थोड़े खर्च और मेहनत से वे सब्जी उत्पादन कर अपना आर्थिक संतुलन फिर से बना सकते हैं. सरकार और कृषि विभाग भी किसानों को तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार हैं."

यानी कि सितंबर और अक्टूबर का महीना किसानों के लिए नया अवसर लेकर आने वाला है. अगर किसान सही समय पर निर्णय लें और सब्जियों की खेती करें, तो अपने नुकसान को न सिर्फ कम कर सकते हैं, बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं.

ETV Bharat Logo

