हाईकोर्ट ने कहा- सेल एग्रीमेंट होने से कोई भूमि अधिग्रहण का मुआवजा लेने का हकदार नहीं बनता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि बिक्री अनुबंध संपत्ति में कोई अधिकार या हित सृजित नहीं करता है.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विक्रय करार (एग्रीमेंट टू सेल) के आधार पर कोई भी व्यक्ति भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का हकदार नहीं बन जाता है. वह मुआवजे में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता. बिक्री अनुबंध संपत्ति में कोई अधिकार या हित सृजित नहीं करता है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने मेरठ ने हामिद और 9 अन्य की याचिका पर दिया. याचिका में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, मेरठ के 5 जुलाई 2025 को पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी.
एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण: मेरठ के गांव बिजौली में खसरा संख्या 346 और 426 को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए अधिग्रहित किया गया था. भूस्वामियों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया. इस पर याचियों ने आपत्ति की. उनका कहना था कि उनके पास भूमि के संबंध में बिक्री अनुबंध हैं और उन्होंने बिक्री अनुबंध का पालन न किए जाने पर सिविल वाद दायर किए हैं.
मेरठ अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दिया था आदेश: अपर जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने 10 जनवरी 2023 को विवाद को 'भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013' की धारा 76 के तहत मामला प्राधिकरण को भेज दिया. प्राधिकरण ने 5 जुलाई 2025 को याचियों की आपत्तियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे भूमि के मालिक नहीं हैं और मुआवजे के हकदार नहीं हो सकते.
आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई: प्राधिकरण ने हालांकि प्रतिवादियों को याचियों की ओर से भुगतान की गई बयाना राशि ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया था. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. याची अधिवक्ता का कहना था कि बिक्री करार से याची के पक्ष में भूमि में एक हित पैदा होता है और चूंकि उनके सिविल वाद लंबित हैं इसलिए वे मुआवजे के हकदार हैं.
बिक्री अनुबंध से जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता: प्रतिवादियों के अधिवक्ता का कहना था कि मात्र बिक्री अनुबंध से जमीन पर स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है. कोर्ट ने पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह कहा कि बिक्री अनुबंध जमीन पर कोई अधिकार, स्वामित्व या हित प्रदान नहीं करता है. एक अनुबंध खरीददार को संपत्ति का स्वामी नहीं बनाता है. बिक्री अनुबंध केवल एक व्यक्तिगत अधिकार बनाता है, यह संपत्ति पर अधिकार नहीं है.
