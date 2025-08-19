ETV Bharat / state

यूपी के छात्रों को मिलेगा यूके में पढ़ाई का मौका, सरकार उठाएगी पूरा खर्च, सीएम योगी बोले- ग्लोबल लीडरशिप के लिए तैयार होंगे युवा - AGREEMENT UP GOVERNMENT AND FCDO

इस नई चिवनिंग स्कॉलरशिप के तहत अगले तीन वर्षों तक हर साल पांच छात्रों को यूके में पूर्ण छात्रवृत्ति पर पढ़ाई का अवसर मिलेगा.

उत्तर प्रदेश सरकार और एफसीडीओ के बीच चिवनिंग स्कॉलरशिप पर हुआ समझौता्.
उत्तर प्रदेश सरकार और एफसीडीओ के बीच चिवनिंग स्कॉलरशिप पर हुआ समझौता्. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 5:20 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ) यूके के बीच मंगलवार को समझौता हुआ. इसके तहत चिवनिंग-भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई. जिसके अंतर्गत हर साल प्रदेश के पांच प्रतिभाशाली छात्रों को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी.

प्रतिभाशाली छात्रों को मिलेगा मौका : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार प्रतिभाशाली छात्रों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाने के लिए कार्य कर रही है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छात्रवृत्ति योजना प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने और युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का सशक्त माध्यम बनेगी.

तीन साल के लिए हुआ समझौता : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, शोध और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर देना है. यह योजना शैक्षणिक सत्र 2025-26 से तीन वर्षों तक (2025-26, 2026-27 और 2027-28) संचालित होगी. इसके बाद 2028-29 से योजना को नवीनीकृत किया जाएगा. भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी की प्रेरणा से प्रारंभ की गई यह योजना प्रदेश के युवाओं को वैश्विक शिक्षा और नेतृत्व में नई ऊंचाइयां हासिल करने का अवसर देगी. उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाएं.

सरकार उठाएगी पढ़ाई का खर्च : इस छात्रवृत्ति में पूर्ण शिक्षण शुल्क, परीक्षा व शोध शुल्क, रहने-खाने का भत्ता तथा यूके तक आने-जाने का हवाई किराया शामिल रहेगा. प्रति छात्र लगभग यूरो 38,048 से यूरो 42,076 (लगभग ₹45 से ₹48 लाख) का खर्च आएगा. इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार लगभग यूरो 19,800 (₹23 लाख) वहन करेगी, शेष राशि का वहन एफसीडीओ यूके करेगा.

हर साल पांच छात्रों को मिलेगा मौक : ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, लिंडी कैमरन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष हुए एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि लखनऊ आकर इस समझौते पर हस्ताक्षर करना बेहद खुशी की बात है. इस नई चिवनिंग स्कॉलरशिप के तहत अगले तीन वर्षों तक हर साल पांच छात्रों को यूके में पूर्ण छात्रवृत्ति पर पढ़ाई का अवसर मिलेगा.

यह यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच बढ़ते रिश्तों का प्रतीक है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी की यूके विजिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा ट्रेड एग्रीमेंट और विजन 35 साइन किया गया है, जिससे शिक्षा के साथ-साथ व्यापार के शानदार अवसर भी खुलेंगे. इस साझेदारी से भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश के छात्रों को वैश्विक मंच पर बड़ा फायदा होगा.

