फतेहपुर : सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर एक युवक द्वारा कथित रूप से जबरन धर्म परिवर्तन और लिव-इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट कराए जाने का मामला सामने आया है. युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है. परिजनों का कहना है कि युवक ने धोखे से प्रेमजाल में फंसाकर बेटी को भगा ले गया. उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता है.

घर में रखा जेवर और नकद भी ले गया : युवती के परिवार वालों का आरोप है कि मोहल्ला यूसुफजई का रहने वाला युवक ताहा उर्फ सूफियान पुत्र मोहम्मद इरफ़ान असलम ने धार्मिक छलावा और साजिश के तहत युवती को अपने साथ ले गया और लिव-इन का कानूनी अनुबंध भी कर लिया. बेटी को अपने साथ ले जाते समय वह घर में रखे नकद 1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये) तथा लगभग 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार रुपये) के सोने-चांदी के जेवरात भी अपने साथ ले गया है.

बेटी की जान को खतरा : पीड़िता की मां ने बताया कि मुझे आशंका है कि ताहा मेरी बेटी के साथ जबरन धर्म परिवर्तन करवा सकता है या फिर किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित कर सकता है. मेरी बेटी की जान को खतरा है. मां ने बताया, बेटी की उम्र 19 साल है. उसकी शादी 19 नवंबर को होनी है. 6 अप्रैल को इंगेजमेंट किया था. ताहा ने 19 अप्रैल को बेटी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एग्रीमेंट कराया. बेटी को घर से ले गया तब एग्रीमेंट की जानकारी हुआ. आरोपी युवक को कड़ी से कड़ी सजा मिले.

बजरंग दल ने दी चेतावनी : वहीं गुरुवार को पीड़िता के घर पहुंचे बजरंग दल के जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हिंदू लड़कियों को इस्लाम में शामिल करने के लिए पूरा गैंग चल रहा है. हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है. इस तरह की जेहादी मानसिकता नहीं रुकी तो हम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा आंदोलन करेंगे.

केस दर्ज, जांच चल रही : सदर कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय ने बताया कि पीड़ित मां की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच-पड़ताल करते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है.

