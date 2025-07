ETV Bharat / state

मसूरी की दो टैक्सी एसोसिएशन का विवाद हुआ खत्म, इन 6 बिंदुओं पर बना समझौतानामा - MUSSOORIE TAXI OWNERS ASSOCIATION

विवाद हुआ शांत ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 22, 2025 at 10:44 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 11:57 AM IST 4 Min Read

मसूरी: पर्यटकों के पसंदीदा हिल स्टेशन मसूरी में दो टैक्सी यूनियनों के बीच बढ़ते तनाव ने माहौल को गर्म कर दिया था. मामला मसूरी की दो टैक्सी यूनियनों मसूरी टैक्सी-कार ऑनर्स एसोसिएशन और किंग क्रेग टैक्सी एसोसिएशन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और एक-दूसरे पर नियमों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर था. हालांकि अब इस विवाद का पटाक्षेप हो गया है. सोमवार देर शाम एसएसआई किशन कुमार की मध्यस्थता में हुई अहम बैठक में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बन गई. एक लिखित समझौता तैयार किया गया. टैक्सी कार ऑनर्स एसोसिएशन का था ये आरोप: मसूरी टैक्सी-कार ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विरेंद्र पंवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किंग क्रेग यूनियन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि किंग क्रेग यूनियन के कुछ सदस्य व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अलग यूनियन बनाकर अनुशासनहीन और अवैध तरीके से टैक्सियों का संचालन कर रहे हैं. वीरेंद्र पंवार ने यह भी कहा कि उनके ऊपर गुंडागर्दी के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य हैं. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा और नियमों की अनदेखी होती रही, तो वे न्यायालय की शरण लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे. टैक्सी एसोसिएशनों का विवाद 6 सूत्रीय समझौता पत्र से खत्म हुआ (Video- ETV Bharat) किंग क्रेग टैक्सी एसोसिएशन ने ये आरोप लगाे थे: दूसरी ओर, किंग क्रेग टैक्सी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुमित कुमार का कहना है कि उनका संगठन पूरी तरह से कानूनी रूप से पंजीकृत है. उन्हें आरटीओ से सभी आवश्यक अनुमति मिली हुई हैं. हमारा मसूरी टैक्सी कार ऑनर्स एसोसिएशन से कोई संबंध नहीं है. ना ही हम उनके नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं. मसूरी की टैक्सी एसोसिएशनों में समझौता (Photo- ETV Bharat)

हम नियमों के तहत टैक्स भरकर वाहन चला रहे हैं. ऐसे में हमारी टैक्सियों को रोकना सीधी गुंडागर्दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि मसूरी टैक्सी कार ऑनर एसोसिएशन के कुछ लोग धमकी देकर और दबाव डालकर उनकी टैक्सियों को रोक रहे हैं. टैक्सी कार ऑनर्स एसोसिएशन ने मनमानी के आरोप लगाए थे (Photo- ETV Bharat) सुमित कुमार ने बताया कि इस मामले में उन्होंने मसूरी पुलिस, स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग को शिकायतें दी हैं. मगर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी और उनकी टैक्सियों को संचालन की अनुमति नहीं दी गई, तो वे मसूरी पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे. किंग क्रेग टैक्सी एसोसिएशन ने गुंडागर्दी का आरोप लगाया था (Photo- ETV Bharat) पुलिस ने दोनों एसोसिएशनों में समझौता कराया: एसएसआई किशन कुमार ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया. देर शाम तक चली इस बैठक में तनाव के माहौल के बीच 6 बिंदुओं पर सहमति बनी, जिससे भविष्य में विवाद की आशंका को समाप्त किया जा सके. समझौता नामे में तय की गई बातें इस प्रकार हैं. 6 बिंदुओं का समझौतानामा दोनों यूनियनों की गाड़ियां अपने-अपने प्वाइंट से ही चलेंगी टैक्सियां प्वाइंट पर ही खड़ी होंगी, सड़क या चौराहे से सवारी नहीं उठाई जाएगी कोई भी चालक सवारी के लिए चौराहों या माल रोड पर आवाज नहीं लगाएगा हर बुकिंग की वैध पर्ची बिल बुक के साथ होनी चाहिए, पर्ची पर बुकिंग का समय और संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर हों यदि किसी टैक्सी के पास वैध बुकिंग पर्ची है, तो कोई भी यूनियन उसकी गाड़ी नहीं रोकेगी दोनों यूनियनें प्रतिदिन एक-दूसरे के रजिस्टर की जानकारी साझा करेंगी समझौता तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी: एसएसआई किशन कुमार ने बताया कि- किंग क्रेग टैक्सी एसोसिएशन के लोगों ने धरना भी दिया (Photo- ETV Bharat) यह समझौता स्थानीय शांति और टैक्सी संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी था. हमने दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्ष तरीके से नियम तय किए हैं. यदि भविष्य में कोई भी यूनियन समझौते का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

-किशन कुमार, एसएसआई, मसूरी-

-किशन कुमार, एसएसआई, मसूरी-

