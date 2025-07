ETV Bharat / state

आगरा में भाजपा महिला नेताओं ने कार्यकर्ता को पत्नी के सामने चप्पलों से धुना; महिलाओं को भेजता था अश्लील वीडियो - BEATEN WITH SLIPPERS

आगरा में भाजपा की महिला नेताओं ने कार्यकर्ता को चप्पल से पीटा. ( Photo Credit; Social Media )

आगरा: ताजनगरी आगरा के खंदौली में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने रविवार को पार्टी के कार्यकर्ता को चप्पलों से धुन दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता अपने ही अश्लील वीडियो बनाकर महिलाओं को भेजता था. इसकी शिकायत महिलाओं ने भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों से शिकायत की थी. इस पर भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी कार्यकर्ता के घर पहुंचीं और उसकी पत्नी को उसकी पूरी करतूत बताई. जिसके बाद पत्नी के सामने ही चप्पलों से पिटाई की. आगरा में भाजपा की महिला नेताओं ने कार्यकर्ता को घर में घुसकर चप्पल से पीटा. (Video Credit; Social Media) मामला रविवार की दोपहर का है. भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों को एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति परेशान करता है. जो भाजपा से जुड़ा है. आरोपी आए दिन खुद के अश्लील वीडियो बनाकर वाट्सएप पर भेजता है. महिला ने आरोपी के भेजे गए अश्लील वीडियो भी दिखाए. जिस पर भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने आरोपित को सबक सिखाने का फैसला लिया.

परिवार के सामने भाजपा कार्यकर्ता को पीटा: भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी आशा अग्रवाल ने बताया कि खंदौली क्षेत्र निवासी आनंद शर्मा दो माह से महिलाओं को अश्लील फोटो-वीडियो भेज कर परेशान कर रहा था. जिस पर उसे मोबाइल पर कॉल करके समझाया था. मगर, आनंद शर्मा ने अपनी करतूत बंद नहीं की. आरोपी ने आंगनबाडी कार्यकर्ता के साथ ही भाजपा से जुड़ी महिला पदाधिकारियों को भी अपने बनाए अश्लील वीडियो भेजे. जिस पर ही आनंद शर्मा को सबक सिखाने के लिए पहले उसके परिवार को उसकी करतूत बताई. फिर चप्पलों से पिटाई की. पुलिस कर रही तहरीर का इंतजार: सोशल मीडिया पर वीडियो रविवार देर शाम वायरल हुआ. वायरल वीडियो से खंदौली थाना पुलिस को इसकी जानकारी हुई. खंदौली थाना प्रभारी निरीक्षक हंसराज भदौरिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में किसी महिला या पिट रहे आनंद शर्मा की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. भाजपा कार्यकर्ता बोला, मुझे फंसाया जा रहा: भाजपा कार्यकर्ता आनंद शर्मा ने बताया कि मुझे फंसाया गया है. मैंने किसी को अश्लील वीडियो नहीं भेजे हैं. मेरा मोबाइल किसी और ने लेकर महिलाओं को अश्लील वीडियो भेज दिए थे. मैंने यह नहीं किया है. मैं ऐसा क्यों करूंगा. ये भी पढ़ेंः PCS अफसर ज्योति मौर्या के पति आलोक ने मांगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, नोटिस जारी

