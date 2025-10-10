ETV Bharat / state

गजब! यूपी की ये महिला 50 साल से खुद के बाल नोंचकर खा रही थी, पेट से निकला 760 ग्राम का गुच्छा

आगरा के वरिष्ठ डॉक्टर ने सर्जरी कर निकाला बालों का गुच्छा. ( ETV Bharat )

Published : October 10, 2025

आगरा: कुछ ऐसी बीमारियां इंसानों में हो जाती हैं, जिनके बारे में सुकर लोग हैरान हो जाते हैं. ऐसी ही दुर्लभ बीमारी आगरा की एक महिला लगभग 50 साल से अधिक साल से ग्रसित है. ट्राइकोफैगिया नामक बीमारी से ग्रसित महिला 50 साल से अपने ही बाल नोंच कर खा रही थी. पेट में जब बालों का गुच्छा बन गया तोतो महिला को पेट दर्द और उलटी होने लगी. जिस पर परिजन ने महिला को शाहगंज क्षेत्र की साकेत कॉलोनी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया. आगरा सर्जंस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और अस्पताल निदेशक डॉ. सुनील शर्मा की देखरेख में सर्जरी की गई तो महिला के पेट से बालों का बड़ा गुच्छा निकला है, जिसका वजहन करीब 760 ग्राम है. हेयर बॉल से हो गया था पाचन तंत्र ब्लॉकः डॉ. सुनील शर्मा ने बताया कि यमुनापार क्षेत्र से 6 अक्टूबर 2025 को 62 वर्षीय महिला मरीज को लेकर परिजन आए, जिसके के पेट में दर्द था. महिला की एंडोस्कोपी की गई तो पेट में बालों का अवरोध दिखाई दिया. इसके बाद बुजुर्ग महिला की काउंसलिग की गई. जिसमें पता चला कि महिला मानसिक बीमारी ट्राइकोफैगिया ग्रसित है. डॉ. सुनील शर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट के बाद महिला की तत्काल सर्जरी की गई. जिसमें ही बालों का गुच्छा पेट में फंसा मिला है. जिसकी वजह से खाना पचना बंद हो गया था. इसलिए, उसे लगातार उल्टियां कर रही थी. सर्जरी के बाद जब बालों का गुच्छा निकाल दिया तो अब महिला की हालत स्थिर है.