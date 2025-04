ETV Bharat / state

दारोगा ने IAS बनने का सपना संजोए युवती को दिया धोखा; 3 साल तक शारीरिक शोषण कर शादी से मुकरा - AGRA NEWS

Trainee दारोगा ने IAS बनने का सपना संजोय युवती को दिया धोखा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 11, 2025 at 8:14 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 10:20 AM IST 2 Min Read

आगरा: ताजनगरी के ट्रांस यमुना क्षेत्र की एक युवती ने एक दारोगा पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है. युवती का आरोप है कि ट्रेनी दारोगा ने शादी का वादा करके तीन साल तक उसका शारीरिक शोषण किया. उसका गर्भपात भी कराया. छात्रा की शिकायत पर आगरा पुलिस ने कौशांबी में तैनात दारोगा के विरुद्ध ट्रांस यमुना थाने में केस दर्ज किया है. युवती ने पुलिस को बताया कि 2022 में वह हाथरस में रह कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी. तभी उसकी मुलाकात गांव लुटसना हाथरस निवासी अविनाश कुमार से हुई. अविनाश भी प्रतियोगी (UPSE) परीक्षा की तैयारी कर रहा था. दोनों की दोस्ती हुई. प्यार और शादी का झांसा देकर अविनाश ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. विरोध किया तो आरोपी ने शादी करने का वादा किया था. कहा कि जब सरकारी नौकरी लगेगी तो दोनों शादी करेंगे. 2023 में अविनाश का चयन पुलिस उप निरीक्षक पद पर हो गया. युवती ने बताया कि इसके बाद अविनाश को अपने साथ एक कमरे में महीनों तक रखा. उसने शारीरिक शोषण किया. जब मैं गर्भवती हुई तो अविनाश ने दवा खिलाकर मेरा गर्भपात कराया. युवती ने बताया कि 24 फरवरी 2025 को इंस्टाग्राम के जरिए जानकारी हुई कि अविनाश ने दूसरी लड़की से शादी कर ली है. जिसका मैंने विरोध किया. उसने कहा कि परिवार वालों के दबाव में शादी की है. इसके बाद बहलाकर कालिंदी विहार स्थित त्यागराज होटल में ले गया. होटल में शारीरिक शोषण किया और वीडियो भी बना लिया. तब अविनाश ने अप्रैल में शादी करने का वादा किया. अब शादी की बात कहने पर धमकी दे रहा है. ट्रांस यमुना थाना प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मुकदमा दर्ज करके मामले जांच शुरू कर दी गई है. ये भी पढ़ेंः चिकन के स्वाद ने दमोह के फर्जी हार्ट सर्जन को पहुंचा दिया जेल, कैसे मौत के सौदागर तक पहुंची एमपी पुलिस?

