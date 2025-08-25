ETV Bharat / state

खुलासा ; पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए की थी मुंहबोले साले की हत्या, हत्यारोपी गिरफ्तार - MURDER IN AGRA

आगरा : फतेहपुर सीकरी कोतवाली पुलिस ने बीती 19 अगस्त की रात अजीत परमार की हत्या मामले का पर्दाफाश कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपनी पत्नी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रिश्ते के साले की हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है.





बता दें, खंदौली थाना क्षेत्र के गांव सैमरा निवासी अजीत परमार फतेहपुर सीकरी के गांव नगला धीरू में अपनी मौसी के पास रहकर एक हलवाई के पास नौकरी करता था. फतेहपुर सीकरी में थाना क्षेत्र में 19 अगस्त की रात अजीत परमार की हत्या की गई थी. अजीत के भाई प्रवीन कुमार ने 23 अगस्त को थाना फतेहपुर सीकरी में शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर फतेहपुर सीकरी पुलिस जांच शुरू की. जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने हाथरस के हतीसा निवासी आकाश को हिरासत में लिया. उससे पूछताछ की तो उसका कबूलनामा सुनकर पुलिस दंग रह गई और गिरफ्तार कर लिया.





फतेहपुर सीकरी थाना प्रभारी निरीक्षक आनंदवीर सिंह ने बताया कि आकाश ने पूछताछ में खुलासा किया कि करीब 4 महीने पहले अपनी पत्नी संगीता के साथ सेमरा खंडौली में पत्नी की मौसी के घर गया था. वहां पर अजीत परमार ने परिवार और गांववालों के सामने उसके साथ मारपीट की और उसकी बेइज्जती की. मैंने उसी वक्त सबके सामने बदला लेने की धमकी दी थी. 19 अगस्त की रात अजीत अकेला मिला तो उसे दबोच लिया और उसका सिर जमीन पर पटक-पटक कर हत्या कर दी.