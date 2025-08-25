ETV Bharat / state

खुलासा ; पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए की थी मुंहबोले साले की हत्या, हत्यारोपी गिरफ्तार - MURDER IN AGRA

फतेहपुर सीकरी में थाना क्षेत्र में 19 अगस्त की रात हुई थी वारदात.

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी.
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 9:40 AM IST

2 Min Read

आगरा : फतेहपुर सीकरी कोतवाली पुलिस ने बीती 19 अगस्त की रात अजीत परमार की हत्या मामले का पर्दाफाश कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपनी पत्नी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रिश्ते के साले की हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है.



बता दें, खंदौली थाना क्षेत्र के गांव सैमरा निवासी अजीत परमार फतेहपुर सीकरी के गांव नगला धीरू में अपनी मौसी के पास रहकर एक हलवाई के पास नौकरी करता था. फतेहपुर सीकरी में थाना क्षेत्र में 19 अगस्त की रात अजीत परमार की हत्या की गई थी. अजीत के भाई प्रवीन कुमार ने 23 अगस्त को थाना फतेहपुर सीकरी में शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर फतेहपुर सीकरी पुलिस जांच शुरू की. जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने हाथरस के हतीसा निवासी आकाश को हिरासत में लिया. उससे पूछताछ की तो उसका कबूलनामा सुनकर पुलिस दंग रह गई और गिरफ्तार कर लिया.


फतेहपुर सीकरी थाना प्रभारी निरीक्षक आनंदवीर सिंह ने बताया कि आकाश ने पूछताछ में खुलासा किया कि करीब 4 महीने पहले अपनी पत्नी संगीता के साथ सेमरा खंडौली में पत्नी की मौसी के घर गया था. वहां पर अजीत परमार ने परिवार और गांववालों के सामने उसके साथ मारपीट की और उसकी बेइज्जती की. मैंने उसी वक्त सबके सामने बदला लेने की धमकी दी थी. 19 अगस्त की रात अजीत अकेला मिला तो उसे दबोच लिया और उसका सिर जमीन पर पटक-पटक कर हत्या कर दी.

आगरा : फतेहपुर सीकरी कोतवाली पुलिस ने बीती 19 अगस्त की रात अजीत परमार की हत्या मामले का पर्दाफाश कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपनी पत्नी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रिश्ते के साले की हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है.



बता दें, खंदौली थाना क्षेत्र के गांव सैमरा निवासी अजीत परमार फतेहपुर सीकरी के गांव नगला धीरू में अपनी मौसी के पास रहकर एक हलवाई के पास नौकरी करता था. फतेहपुर सीकरी में थाना क्षेत्र में 19 अगस्त की रात अजीत परमार की हत्या की गई थी. अजीत के भाई प्रवीन कुमार ने 23 अगस्त को थाना फतेहपुर सीकरी में शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर फतेहपुर सीकरी पुलिस जांच शुरू की. जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने हाथरस के हतीसा निवासी आकाश को हिरासत में लिया. उससे पूछताछ की तो उसका कबूलनामा सुनकर पुलिस दंग रह गई और गिरफ्तार कर लिया.


फतेहपुर सीकरी थाना प्रभारी निरीक्षक आनंदवीर सिंह ने बताया कि आकाश ने पूछताछ में खुलासा किया कि करीब 4 महीने पहले अपनी पत्नी संगीता के साथ सेमरा खंडौली में पत्नी की मौसी के घर गया था. वहां पर अजीत परमार ने परिवार और गांववालों के सामने उसके साथ मारपीट की और उसकी बेइज्जती की. मैंने उसी वक्त सबके सामने बदला लेने की धमकी दी थी. 19 अगस्त की रात अजीत अकेला मिला तो उसे दबोच लिया और उसका सिर जमीन पर पटक-पटक कर हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें : मामा की बेटी ने बुलंदशहर में छात्र निखिल को गोलियों से भूना था, जेल से छूटते ही रची थी साजिश, जानिए क्या है दुश्मनी?

यह भी पढ़ें : पिता निकला हत्यारा ; चाकू से मौत के घाट उतारने के बाद घाव में रख दिया था कारतूस, यूं खुला राज

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRA CRIMEMURDER IN AGRAAGRA MURDER CASE SOLVEDMURDER IN REVENGEMURDER IN AGRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

लखनऊ SCR: शानदार सड़कें-पुल-फ्लाईओवर, मेट्रो से जुड़े 5 जिले, सस्ते घरों की भरमार; कुछ ऐसी है स्टेट कैपिटल रीजन की प्लानिंग

आईपीएल की तर्ज पर यूपी में अब होगी प्रो खो-खो लीग, पहली बार नोएडा में होगा आयोजन

सोलर प्लांट से करोड़ों की बचत कर रहा कानपुर मेट्रो; 8900 पेड़ लगाने के बराबर कम हुआ कार्बन उत्सर्जन

सिर काटने वाले बदमाश के शव को नसीब नहीं हुए अपने, बिना आंसू-दुख की अंतिम विदाई, आजमगढ़ में मारे गए इनामी बदमाश शंकर कनौजिया की 'अंतिम कहानी'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.