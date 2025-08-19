ETV Bharat / state

आगरा में पुलिस चौकी के पास किशोरी से दुष्कर्म ; वायरल वीडियो से दो आरोपी चिह्नित, केस दर्ज - TEENAGER RAPED IN AGRA

आगरा : ताजनगरी के बड़े व्यवसायिक केंद्र संजय प्लेस में पुलिस चौकी के पास एक नाबालिग के साथ दुराचार का मामला सामने आया है. किशोरी से दुराचार का वीडियो सोमवार दोपहर वायरल हुआ तो हरिपर्वत थाना पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर दो आरोपियों की पहचान कर केस दर्ज किया है. हालांकि घटना में कई युवक शामिल रहे. वहीं पुलिस अभी तक पीड़ित नाबालिग का सुराग नहीं लगा पाई है.

सोशल मीडिया पर सोमवार दोपहर को वायरल वीडियो दो से तीन दिन पुराना बताया जा रहा है. 24 सेकंड के वीडियो में युवक संजय प्लेस के स्काई टॉवर में एक नाबालिग के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म करता दिख रहा है. इसके अलावा वीडियो में कुछ लोगों के हंसने की आवाजें आ रही हैं. हरिपर्वत थाना पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि बीते शनिवार को गुफा मॉडल शॉप के बाहर तीन-चार युवकों के साथ नाबालिग दिख रही है. जिसे आरोपी अपने साथ ले गए और दुराचार किया. युवक के साथियों ने दुराचार का वीडियो बनाया और अब वायरल कर दिया. आशंका है कि युवकों ने किशोरी को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाया था, लेकिन किशोरी के मना करने पर वीडियो वायरल कर दिया गया है.









डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर दो आरोपियों कर्बला निवासी जुनैद और आरिफ की पहचान कर ली गई है. दोनों के खिलाफ हरिपर्वत थाना की संजय प्लेस चौकी प्रभारी विनोद कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों की तलाश की जा रही है. साथ ही किशोरी को भी खोजा जा रहा है. किशोरी के मिलने पर उसका मेडिकल परीक्षण और कोर्ट में बयान कराए जाएंगे.