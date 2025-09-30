ETV Bharat / state

चांदनी रात में ताज के करिए दीदार, ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू; ये हैं टिकट दरें

इस साल 5 से 9 अक्टूबर तक पर्यटक मून लाइट में ताजमहल निहार सकेंगे.

agra taj mahal moonlit night darshan online ticket booking rates
चांदनी रात में ताज के करिए दीदार. (etv bharat archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 9:32 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आगराः शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा (फुल मून) की रश्मियां जब ताजमहल के धवल संगमरमर पर अठखेलियां करती हैं तो ताज पर जड़े बेशकीमती पत्थर चमकते हैं. ये नजारा देखने की चाहत देशी और विदेशी पर्यटकों में सालभर रहती है. इस साल 5 से 9 अक्टूबर तक पर्यटक मून लाइट में ताजमहल निहार सकेंगे. इसके लिए बुकिंग शुरू हो गई है. ​टिकट बुकिंग के पहले दिन सोमवार को ही ऑनलाइन 200 से अधिक टिकट बुक हो गईं हैं. यदि आप भी मून लाइट में ताजमहल देखना चाहते हैं तो बिना देरी किए अपना टिकट बुक कर लें. इसके साथ ही यमुना किनारे मेहताब बाग के पास स्थित एडीए प्वॉइंट से उसी दिन मून लाइट में ताजमहल का दीदार कर सकते हैं.

हर पूर्णिमा पर पांच दिन रात में खुलता ताज महलः बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से हर पूर्णिमा पर पांच दिन मून लाइट में पर्यटकों के लिए ताजमहल खोला जाता है. जिससे पर्यटक मून लाइट में ताजमहल का दीदार कर सकें. मगर, सबसे ज्यादा पर्यटकों में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात यानी फुल मून में ताजमहल दीदार का क्रेज रहता है. इस साल शरद पूर्णिमा सात अक्टूबर की है. ऐसे में पूर्णिमा से दो दिन पहले और दो दिन बाद तक पर्यटक ताजमहल का दीदार कर सकेंगे. इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई हैं. एएसआई ने मून लाइट में ताजमहल के दीदार की पूरी तैयारी कर ली है. पर्यटकों को वीडियो प्लेटफॉर्म से ताजमहल का मून लाइट में दीदार कराया जाएगा.


जानें ताजमहल की 'चमकी' क्या है?
वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड शमशुद्दीन ने बताया कि चांदनी रात में जब ताजमहल के धवल संगमरमरी बदन पर चंद्रमा की रश्मियां अठखेलियां करती हैं तो ताजमहल में जड़े पत्थर (सेमी प्रीसियस और प्रीसियस स्टोन) चमकते हैं. जिससे एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है. जिसे ही 'चमकी' ही कहते हैं. साल में सिर्फ पांच दिन ही 'चमकी' देखी जा सकती है इसलिए शरद पूर्णिमा पर पर्यटकों में 'चमकी' देखने का क्रेज अधिक रहता है. ताजमहल की 'चमकी' देखने इन पांच दिन में देशी-विदेशी पर्यटक खूब आते हैं.

50-50 ग्रुप में पर्यटकों की ताज में एंट्री
ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि मून लाइट में ताजमहल देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है. एक दिन में 400 पर्यटक ही मून लाइट में ताजमहल का दीदार कर सकते हैं. पांच दिन तक रात आठ बजे से देर रात 12 बजे तक 50-50 ग्रुप्स में पर्यटकों को ताजमहल में एंट्री दी जाएगी. 30-30 मिनट तक ही पर्यटकों के ग्रुप्स ताजमहल देख सकेंगे.


यूं करें ऑनलाइन टिकट बुक
शरद पूर्णिमा पर मून लाइट में ताजमहल देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है. मून लाइट में ताजमहल दीदार को पर्यटक एएसआई की आधिकारिक वेबसाइट asi.payumoney.com पर जाएं या www.asiagracircle.in से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. विदेशी पर्यटकों का टिकट 750 रुपये, भारतीय पर्यटक का टिकट 510 और बच्चों का टिकट 500 रुपये का है. इसके साथ ही यमुना किनारे मेहताब बाग के पास एडीए का ताज व्यू प्वॉइंट हैं जहां से 50 रुपये की टिकट पर पर्यटक ताजमहल को मून लाइट में निहार सकते हैं. इसके लिए एडवांस में टिकट भी बुक नहीं करनी होती है.

ये भी पढ़ेंःआजम ने जेल में बिताए दिनों को याद किया; बोले- नींबू का आचार और पतली रोटी खाता था, अखिलेश पर कही ये बात

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRA TAJ MAHALआगरा ताज महलTAJ MAHAL MOONLIT TICKETTAJ MAHALTAJ MAHAL MOON NIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.