आगरा में फुट ओवरब्रिज पर मिला सस्पेंड सिपाही का शव, पास में रखी थीं ये चीजें

आगरा : पिनाहट थाना से सस्पेंड सिपाही का शव शनिवार सुबह सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित फुट ओवरब्रिज पर पड़ा मिला. शव के पास में ही चूहे मारने की दवा पड़ी थी. सिपाही का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. हालांकि पुलिस प्रथमदृ​ष्टया मामला आत्महत्या का मानकर चल रही है.







सिकंदरा थाना क्षेत्र में कैलाश मोड़ स्थित फुट ओवर ब्रिज पर एक सिपाही का शव मिला. सिकंदरा थाना पुलिस को शनिवार सुबह 10 बजे सूचना मिली तो मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव की शिनाख्त पहचान पत्र से सिपाही विवेक के रूप में की. सिपाही विवेक का शव मिलने की सूचना परिजनों को सूचना दी.





पुलिस के मुताबिक बुलंदशहर शिकारपुर के सुजानपुर पूठा निवासी विवेक वर्ष 2015 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे. आगरा में तैनाती हुई तो 27 जुलाई 2024 को पिनाहट थाना से छुट्टी लेकर घर आए, लेकिन इसके बाद ड्यूटी पर वापस नहीं आए. लगभग एक साल गैर हाजिर रहने पर 28 जून 2025 को विवेक को सस्पेंड कर दिया गया था. वर्तमान में पुलिस लाइन में तैनात थे.







एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि सस्पेंड सिपाही विवेक का शव मिलने पर फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की है. सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. प्रथमदृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत की असली वजह पता चल सकेगी. परिजनों को घटना से अवगत करा दिया गया है.