नीट में कम नंबर आने पर एडमिशन के लिए खेल, डीएम के फर्जी साइन कर बनी स्वतंत्रता सेनानी की पोती; ऐसे खुला खेल

जिला प्रशासन के सत्यापन में हुआ खुलासा. छात्रा के खिलाफ थाना नाई की मंडी में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

एमबीबीएस के लिए फर्जीवाड़ा.
एमबीबीएस के लिए फर्जीवाड़ा.
Published : August 24, 2025 at 10:27 AM IST

Updated : August 24, 2025 at 11:01 AM IST

आगरा : नीट में कम नंबर आने के बाद एक छात्रा ने एमबीबीएस में प्रवेश पाने के लिए गजब फर्जीवाड़ा किया. अनुसूचित जाति की छात्रा ने स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. सरोज रानी गौरिहार की पोती बताकर फर्जी आश्रित प्रमाणपत्र बनवाया और कोटे में एडमिशन का दावा कर दिया. स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रा ने फिरोजाबाद मेडिकल काॅलेज में प्रवेश का आवेदन किया. मेडिकल कॉलेज को प्रमाण पत्र फर्जी लगा तो आगरा जिला प्रशासन से सत्यापन कराया. जिसमें आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के फर्जी दस्तखत का खुलासा हुआ. इसके बाद छात्रा के खिलाफ थाना नाई की मंडी में मुकदमा दर्ज कराया गया है. इस बारे में डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि कलेक्ट्रेट कर्मचारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

बताया गया कि आगरा जगदीशपुरा स्थित प्रभु टॉकीज के पास रहने वाली छात्रा की नीट यूजी में ऑल इंडिया 7,58,778वीं रैंक आई थी. ऑनलाइन काउंसिलिंग में छात्रा ने एससी वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था. साथ ही छात्रा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. रानी सरोज गौरिहार की पोती होने का भी प्रमाणपत्र भी लगाया था. जिस पर छात्रा को फिरोजाबाद में जलेसर रोड पर दौलतपुर स्थित राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की एमबीबीएस की सीट मिल गई. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश समिति के सदस्यों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाणपत्र गड़बड़ लगा. इसके बाद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. योगेश गोयल से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए डीएम आगरा को पत्र लिखा. सत्यापन में डीएम अरविंद म‌ल्लप्पा बंगारी के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए. जिस पर प्राचार्य ने छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी. साथ ही छात्रा के खिलाफ थाना नाई की मंडी में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

स्वतंत्रता सेनानी सरोज गौरिहार विधायक भी रहीं ; आगरा की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. सरोज रानी गौरिहार का जन्म 4 नवंबर 1929 को हुआ था. 1967 में मध्य प्रदेश के छतरपुर से विधायक भी रही थीं. स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान 1943 में जेल भी गई थीं. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. सरोज रानी गौरिहार का निधन 28 अगस्त 2022 को 93 साल की उम्र में हुआ था. 1929 में जब महात्मा गांधी आगरा आए थे तो उनके पिता जगन प्रसाद रावत और मां सत्यवती गांधी से मिलने यमुना ब्रिज स्थित गांधी स्मारक पहुंचे थे.

