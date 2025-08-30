आगरा : लघु उद्योग भारती आगरा और क्रेडाई आगरा की ओर से शुक्रवार को फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में आगरा संवाद 2025 का आयोजन किया गया. जिसमें आगरा के औद्योगिक विकास के रास्ते में आ रही राजस्व संबंधी जटिलताओं पर खुलकर चर्चा हुई. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार ने यूपी में खतौनी-नक्शा सबकुछ डिजिटल करके राजस्व तंत्र को पारदर्शी बनाने की बात कही.

आगरा संवाद 2025 में चर्चा के प्रमुख मुद्दे. (Photo Credit : ETV Bharat)



राजस्व परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि भूमि आवंटन, खतौनी, नामांतरण, चकबंदी समेत अन्य प्रक्रियाओं के लिए नवीन सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं. जिसमें गांवों की सैटेलाइट इमेज अपलोड की जाएगी. जिससे सर्किल रेट निर्धारण में किसी प्रकार की विसंगति नहीं रहेगी. सरकार का पूरा फोकस शुद्ध खतौनी और शुद्ध नक्शे पर है.

आगरा संवाद 2025 में चर्चा के प्रमुख बिंदु. (Photo Credit : ETV Bharat)

राजस्व परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि धारा 80 की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए धारा 79 के आधार पर सुदृढ़ किया गया है. अब यह पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है. इसी तरह धारा 234 और धारा 98 से जुड़ी समस्याओं को भी डिजिटल माध्यम से हल किया जा रहा है. सभी कार्यों को ई-फाइलिंग प्रणाली से जोड़ा जा रहा है. जिससे फाइलों की पारदर्शिता बनी रहेगी. विवाद और शिकायतें न्यूनतम होंगी. भूमि आवंटन और नामांतरण की प्रक्रिया में 30 दिन की समय-बचत होगी. साथ ही प्रदेश की सभी तहसीलों का जल्द ही सौंदर्यीकरण किया जाएगा.

आगरा संवाद 2025 कार्यक्रम में लघु उद्योग निगम अध्यक्ष राकेश गर्ग, आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल, जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, क्रेडाई के अध्यक्ष शोभित अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल, अशोक कुलश्रेष्ठ, लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, सीएस अनुज अशोक, संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार , भुवेश अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, राहुल जैन, छोटेलाल बंसल, मनीष बंसल, नवीन कुलश्रेष्ठ, प्रवीण कुमार मौजूद रहे.









यह भी पढ़ें : योगी सरकार ने तीन IAS अधिकारियों को दी बड़ी जिम्मेदारी, अनिल कुमार बने राजस्व परिषद अध्यक्ष

यह भी पढ़ें : राजस्व परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर अब तक नहीं हुई तैनाती, उठ रहे सवाल