आगरा में धर्मांतरण; पुलिस के जाल में फंसा एक और गैंग, हिरासत में 5 महिलाओं सहित 11 लोग - CONVERSION GANG IN AGRA

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश.

आगरा में धर्मांतरण.
आगरा में धर्मांतरण. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read

आगरा : सगी बहनों के धर्मांतरण मामले के बाद अब शाहगंज थाना पुलिस ने एक और धर्मांतरण मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि आरोपी धर्मसभा के नाम पर हिंदुओं को घर बुलाकर देवी-देवताओं की पूजा से दूर रहने की हिदायत देते थे. और धर्म परिवर्तन कराते थे. क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर गोपनीय जांच के बाद कार्रवाई की गई है. हालांकि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार करने का दावा नहीं किया है.

बताया जा रहा कि शाहगंज थाना क्षेत्र के एक घर में हर रविवार को धर्मसभा का आयोजित होती थी. जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों की संलिप्तता की शिकायत पुलिस को मिली थी. आरोप है कि धर्मसभा में गरीब हिंदू परिवार के लोगों की समस्याएं दूर करने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है. इसके बाद उन परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया जाता था. इस बाबत लोगों ने भाजपा नेता सुनील करमचंदानी और घनश्याम हेमलानी से की थी. भाजपा नेताओं ने यहा जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को दी. इसके बाद मामला पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार तक पहुंचा. पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शाहगंज पुलिस ने गोपनीय जांच के बाद पांच महिलाओं सहित 11 लोग पकड़े हैं.




एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि शिकायत के बाद एक माह तक गोपनीय जांच की गई और अब एक्शन लिया गया है. कार्रवाई में महिला पुलिसकर्मियों का भी सहयोग लिया गया. धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 11 लोग पकड़े गए हैं. सभी से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में तथ्य आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.


