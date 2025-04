ETV Bharat / state

आगरा पुलिस ने पाकिस्तानी दंपति को वापस भेजा; 7 पाक नागरिकों को जारी किया नोटिस - AGRA NEWS

आगरा पुलिस ने पाकिस्तानी दंपति को वापस भेजा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 25, 2025 at 10:31 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 11:56 AM IST 3 Min Read

आगरा: पुलिस कमिश्नरेट ने एक महीने के वीजा पर ताजगंज में रिश्तेदार के घर आए दंपति को पाकिस्तान वापस भेज दिया. इसके साथ ही सात पाकिस्तानी नागरिकों को वापसी का नोटिस दिया गया है. ये सातों पाक नागरिक दयालबाग में सत्संग में शामिल होने आए हैं. इसके साथ ही आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने 43 अन्य की पाकिस्तान ना​गरिकों की वापसी के लिए तैयारी के निर्देश दिए हैं. ये सभी लोग लांग टर्म वीजा पर आगरा में रह रहे हैं. बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में आए पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने का निर्णय लिया है. सरकार ने पाकिस्तान से वीजा पर आए नागरिकों को 1 मई 2025 तक भारत छोड़कर जाने का आदेश दिया है. भारत सरकार के आदेश के बाद बुधवार रात ही लोकल इंटेलीजेंस यूनिट सक्रिय हुई.

वापस भेजे जाएंगे पाकिस्तानी नागरिक: एसीपी एलआईयू दिनेश सिंह ने बताया कि 15 दिन पहले ही पाकिस्तान से आगरा के ताजगंज आए फैजान अली और उसकी पत्नी वरदा से संपर्क किया गया. दोनों ताजगंज में रहने वाले रिश्तेदार के घर आए थे. एलआईयू टीम ने पाक नागिरक फैजान अली और उनकी पत्नी को बुधवार रात ही वतन वापसी के बारे में निर्देश दिए. गुरुवार को पाक दंपति पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए. इसके साथ ही एलआईयू ने एक महीने के विजिटर वीजा पर दयालबाग में आयोजित सत्संग में शामिल होने आए सात पाकिस्तानी नागरिकों को भी वतन वापसी का नोटिस दिया है.

लांग टर्म वीजा पर अभी फैसला नहीं: एसीपी एलआईयू दिनेश सिंह ने बताया कि जिले में लांग टर्म वीजा पर 43 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं. अभी तक केंद्र सरकार से लांग टर्म वीजा पर रहने वालों के बारे में कोई आदेश नहीं मिला है. आगरा की बात करें तो लांग टर्म वीजा पर शाहगंज, ताजगंज और शहीद नगर में पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं. इनमें अधिकतर महिलाएं हैं, जो यहां पर निकाह करके रहती हैं. इसके साथ ही कुछ पाक नागरिक भी हैं, जो निकाह करके आगरा में रहते हैं. इनमें से अधिकांश ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किए हैं. मगर, अभी तक उनके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.



जेल में भी बंद हैं पाकिस्तानी: केंद्रीय कारागार में 15 से अधिक पाकिस्तानी कैदी हैं. आगरा के केंद्रीय कारागार में 15 पाकिस्तानी घुसपैठिए बंद हैं, जिनमें 8 पीओके के घुसपैठिए हैं. इन्हें सुरक्षा बलों ने घुसपैठ के दौरान अलग-अलग राज्यों से दबोचा था. इन सभी को सुरक्षा बलों ने अलग-अलग तिथियों में यहां पर भेजा है, जो आगरा केंद्रीय कारागार की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद हैं. इसके साथ ही जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पत्थरबाजी करने वाले 46 लोगों को आगरा में भेजा था, जो केंद्रीय कारागार में बंद हैं. ये सभी अलग बैरक में हैं. इनकी सीसीटीवी सर्विलांस से निगरानी की जा रही है.

आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि विजिटर वीजा पर आए पाकिस्तानी दंपति को वापस भेजा जा चुका है. इसके साथ ही सात अन्य पाकिस्तानी नागरिक को एसीपी एलआईयू ने नोटिस दिए हैं. जिले में लांग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए गृह विभाग से आदेश मिलने का इंतजार है. गृह मंत्रालय का आदेश मिलने के बाद लांग टर्म वीजा पर आगरा में रहने वाले पाक नागरिकों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़, तलाशी अभियान जारी

Last Updated : April 25, 2025 at 11:56 AM IST