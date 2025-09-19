आगरा में मृतक आश्रित कोटे से पुलिस में भर्ती हुए दो सगे भाई; जांच के बाद रोकी गई पेंशन, दर्ज होगा मुकदमा
पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि जांच के बाद सभी भुगतान वापस लिए जाएंगे. भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोग भी आरोपी होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 10:34 AM IST|
Updated : September 19, 2025 at 11:23 AM IST
आगरा: मृतक आश्रित कोटे से दो भाइयों ने पुलिस की नौकरी हथिया ली. बड़ा भाई एसीपी पद से रिटायर भी हो गया, जबकि छोटा भाई अभी बतौर इंस्पेक्टर तैनात है. यह मामला सामने आने के बाद विभागीय जांच शुरू कराई गई. शुरुआती जांच में आरोप सही मिले, तो पुलिस कमिश्नर ने सभी भुगतान और रिटायर्ड एसीपी का पेंशन रोक दिया है. फिलहाल, मामले की जांच जारी है और इसके बाद केस दर्ज करने की भी तैयारी की गई है.
आगरा पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि पूर्व पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ के कार्यकाल में एक शिकायत आगरा जांच के लिए आई थी. इसमें आरोप था, कि आगरा में तैनात एसीपी अकाउंट नागमेंद्र लांबा और इंस्पेक्टर योगेंद्र लांबा सगे भाई हैं. इनके पिता जय प्रकाश सिंह लांबा पुलिस विभाग में थे. जय प्रकाश सिंह लांबा की मृत्यु के बाद नागमेंद्र लांबा की मृतक आश्रित कोटे में नौकरी लगी. इसके 6 साल बाद छोटे भाई योगेंद्र लांबा भी मृतक आश्रित कोटे से भर्ती हो गया.
विभागीय जांच के बाद मुकदमा: शिकायत आने पर पूर्व कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने मामले की जांच डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक अग्रवाल को सौंपी थी. इसमें पता चला कि नागमेंद्र लांबा 30 नवंबर 2024 को रिटायर भी हो गए हैं. जांच के दौरान नागमेंद्र लांबा की पेंशन और सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले सभी भुगतान रोक दिए गए. विभागीय जांच पूरी होने के बाद मुकदमा भी होगा.
दोनों भाइयों से पूछताछ: डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि जांच के दौरान दोनों भाई नागमेंद्र लांबा और योगेंद्र लांबा के बयान लिए गए हैं. इसमें नागमेंद्र लांबा ने अपने बयान में कहा कि वह भाई से अलग रहते थे. उनका भाई सीधे भर्ती हुआ है. जबकि, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इंस्पेक्टर योगेंद्र लांबा की भर्ती फर्जी तरीके से हुई है. इस पर योगेंद्र लांबा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि विभागीय जांच पूरी होने के बाद इस मामले में मुकदमा भी लिखा जाएगा. इसके साथ ही सभी भुगतान वापस लिए जाएंगे. दोनों भाइयों की भर्ती प्रक्रिया में जो लोग शामिल रहे होंगे, उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा.
30 साल से अधिक लिया वेतन: एसीपी पद से रिटायर नागमेंद्र लांबा ने पुलिस महकमे में 30 साल से अधिक नौकरी की है. जबकि, उनका छोटा भाई योगेंद्र लांबा अभी नौकरी कर रहा है. योगेंद्र लांबा इंस्पेक्टर है. भर्ती होने के बाद से दोनों वेतन ले रहे हैं. योगेंद्र लांबा पदोन्नत होने पर दरोगा से इंस्पेक्टर बने हैं. अब सवाल उठता है, कि बड़े भाई को यह पता क्यों नहीं चला कि छोटा भाई कैसे भर्ती हुआ है? जबकि पिछले कुछ समय से दोनों आगरा कमिश्नरेट में ही तैनात थे.
मृतक आश्रित में चाहिए होती है एनओसी: बता दें, कि मृतक आश्रित कोटे में भर्ती होने की प्रक्रिया लंबी है. परिवार के जिस सदस्य को नौकरी मिलती है, उसके पक्ष में परिवार के अन्य सदस्यों की एनओसी बेहद जरूरी होती है. परिवार के सभी सदस्य जिले के एसएसपी के सामने पेश होते हैं और अपनी सहमति देते हैं. इसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है. इस मामले में चूक कहां हुई? यह भी जांच का विषय है.
यह भी पढ़ें: रबी की फसलों के लिए DAP या NPK? जानें क्या कहते हैं कृषि विशेषज्ञ; यह खाद डालेंगे तो आलू चमकदार, सरसों वजनदार