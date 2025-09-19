ETV Bharat / state

आगरा में मृतक आश्रित कोटे से पुलिस में भर्ती हुए दो सगे भाई; जांच के बाद रोकी गई पेंशन, दर्ज होगा मुकदमा

आगरा: मृतक आश्रित कोटे से दो भाइयों ने पुलिस की नौकरी हथिया ली. बड़ा भाई एसीपी पद से रिटायर भी हो गया, जबकि छोटा भाई अभी बतौर इंस्पेक्टर तैनात है. यह मामला सामने आने के बाद विभागीय जांच शुरू कराई गई. शुरुआती जांच में आरोप सही मिले, तो पुलिस कमिश्नर ने सभी भुगतान और रिटायर्ड एसीपी का पेंशन रोक दिया है. फिलहाल, मामले की जांच जारी है और इसके बाद केस दर्ज करने की भी तैयारी की गई है.

आगरा पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि पूर्व पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ के कार्यकाल में एक शिकायत आगरा जांच के लिए आई थी. इसमें आरोप था, कि आगरा में तैनात एसीपी अकाउंट नागमेंद्र लांबा और इंस्पेक्टर योगेंद्र लांबा सगे भाई हैं. इनके पिता जय प्रकाश सिंह लांबा पुलिस विभाग में थे. जय प्रकाश सिंह लांबा की मृत्यु के बाद नागमेंद्र लांबा की मृतक आश्रित कोटे में नौकरी लगी. इसके 6 साल बाद छोटे भाई योगेंद्र लांबा भी मृतक आश्रित कोटे से भर्ती हो गया.

विभागीय जांच के बाद मुकदमा: शिकायत आने पर पूर्व कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने मामले की जांच डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक अग्रवाल को सौंपी थी. इसमें पता चला कि नागमेंद्र लांबा 30 नवंबर 2024 को रिटायर भी हो गए हैं. जांच के दौरान नागमेंद्र लांबा की पेंशन और सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले सभी भुगतान रोक दिए गए. विभागीय जांच पूरी होने के बाद मुकदमा भी होगा.

दोनों भाइयों से पूछताछ: डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि जांच के दौरान दोनों भाई नागमेंद्र लांबा और योगेंद्र लांबा के बयान लिए गए हैं. इसमें नागमेंद्र लांबा ने अपने बयान में कहा कि वह भाई से अलग रहते थे. उनका भाई सीधे भर्ती हुआ है. जबकि, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इंस्पेक्टर योगेंद्र लांबा की भर्ती फर्जी तरीके से हुई है. इस पर योगेंद्र लांबा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.