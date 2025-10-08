ETV Bharat / state

आगरा में आज-कल नहीं मिलेगी PNG और CNG, 50 हजार घरों में नहीं होगी आपूर्ति, ये फिलिंग स्टेशन रहेंगे बंद

ग्रीन गैस लिमिटेड (गेल) की ओर से डीएम को भेजा गया पत्र, कल दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होगी आपूर्ति.

agra piped natural gas png compressed natural gas cng not be supplied today tomorrow 50000 houses
आगरा में आज-कल नहीं मिलेगी PNG और CNG. (etv bharat archive.)
Published : October 8, 2025 at 7:39 AM IST

Published : October 8, 2025 at 7:39 AM IST

3 Min Read
आगराः ताजनगरी में दो दिन पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की किल्लत रहेगी. ग्रीन गैस लिमिटेड की ओर से लाइन शिफ्ट की जा रही है. इसकी वजह से आगरा में 30 घंटे का क्लोजर लिया गया है. इस वजह से आगरा में आज और कल दोपहर 12 बजे तक करीब 50 हजार घरों में पीएनजी की किल्लत रहेगी. इस दौरान इमरजेंसी की स्थिति को लेकर गेल ने कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए हैं. जिनसे संपर्क किया जा सकता है.


ये है वजह : जानकारी के मुताबिक आगरा के सिकंदरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में गैस पाइप लाइन की मरम्मत की जाएगी. ग्रीन गैस लिमिटेड (गेल) की ओर से बुधवार सुबह छह बजे से बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे तक गैस बंदी घोषित की है. इससे शहर में 50 हजार घरों में पीएनजी नहीं मिलेगी. इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर समेत सीएनजी के तीन स्टेशन भी बंद रहेंगे.


आगरा डीएम को भेजा था पत्रः दरअसल, ग्रीन गैस लिमिटेड (गेल) ने सिकंदरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में नाला निर्माण कार्य और नाले के नीचे आठ इंच की स्टील गैस पाइपलाइन शिफ्ट करने के लिए जिलाधिकारी अरविंद एम बंगारी को पत्र भेजा है.

गेल के सहायक महाप्रबंधक विपणन सूर्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि आगरा शहर की बात करें तो 30 सीएनजी स्टेशन हैं. इसके साथ ही शहर में 80 हजार से अधिक घरेलू पीएनजी गैस उपभोक्ता हैं.

ये सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगेः नाले के नीचे वाली पाइप लाइन शिफ्ट करने को लेकर 30 घंटे का क्लोजर लिया है. जिससे ट्रांसपोर्ट नगर सीएनजी स्टेशन से वाहनों को गैस नहीं मिलेगी. इसके साथ ही आसपास के अन्य सीएनजी स्टेशन भी बंद रहेंगे.


इन इलाकों में पीएनजी की आपूर्ति नहीं होगीः यदि पीएनजी की बात करें तो सिर्फ अंतिम छोर वाले क्षेत्रों में गैस नहीं मिलेगी. जिनमें कमला नगर, पश्चिमपुरी, पथौली, दयालबाग, सिकंदरा, शाहगंज, आवास विकास कॉलोनी में सेक्टर-1 से 16 तक, बिचपुरी, पथौली समेत अन्य क्षेत्रों शामिल हैं. जहां पर पीएनजी उपभोक्ताओं को परेशानी होगी.

इमरजेंसी में यहां करें संपर्कः गेल के सहायक महाप्रबंधक विपणन सूर्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि आकस्मिक स्थिति में गेल के इमरजेंसी कंट्रोल रूम से 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है. इसके साथ ही गेल के कंट्रोल रूम नंबर 9927811227, 99272811226 और 9927811225 से भी संपर्क किया जा सकता है. गैस पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग की टीम भी कार्य स्थल पर मौजूद रहेगी.

