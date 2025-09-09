ETV Bharat / state

आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास के पास बनेगा राणा सांगा तिराहा

नगर निगम सदन में कई प्रस्तावों को दी गई मंजूरी, हंगामा और नारेबाजी भी की गई.

आगरा नगर निगम सदन में हंगामा.
आगरा नगर निगम सदन में हंगामा. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : September 9, 2025

Updated : September 9, 2025

Choose ETV Bharat

आगरा: न​गर निगम का सदन हंगामेदार रहा. करीब 9 महीने बाद सदन हुआ, तो सबसे पहले डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन पर गहमागहमी मची. इसमें कंपनियों को किए जा रहे भुगतान पर सवाल खड़े किए गए. जलभराव, सडकों के निर्माण और अन्य विकास कार्यों को लेकर भी जबरदस्त हंगामा हुआ. भाजपा पार्षद शरद चौहान ने स्पीड कलर लैब तिराहा का नाम राणा सांगा के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा. तिराहे के पास ही सपा सांसद रामजीलाल सुमन का आवास है.

इसके साथ ही डॉ. भीमराव आंबेडकर, रमाबाई अंबेडकर, संत गाडगे, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर चौराहों और तिराहों के नाम पर रखने पर भी मुहर लगाई गई. नगर निगम इन प्रस्तावों का आकलन करने के बाद बजट जारी करेगा.

इसके साथ ही नगर निगम सदन में पार्षदों को निर्माण कार्य के लिए 50 लाख रुपए का बजट, 20 लाइटें और 10 पोल की व्यवस्था किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. यह धनराशि पार्षदों को 31 मार्च 2026 तक खर्च करनी होगी. सदन देर शाम तक चला.

राम बारात रूट प्रस्ताव पर मुहर: आगरा नगर निगम का सदन की अध्यक्षता महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने किया. इस दौरान उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बारात रूट को स्मार्ट मॉडल रोड बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. बसपा पार्षद द्वारा नगर निगम की ओर से पार्षदों को दिए गए लैपटॉप को चलाने के लिए आउटसोर्सिंग से लैपटॉप ऑपरेटर और प्रिंटर लगाने का प्रस्ताव खारिज किया गया. बसपा पार्षद के प्रस्ताव पर चीफ इंजीनियर के बयान पर हंगामा हुआ. भाजपा और बसपा के पार्षद आमने- सामने आ गए.

पार्षदों को 50 लाख रुपए का फंड: महापौर हेमलता दिवाकार कुशवाहा ने कहा कि जितना काम हुआ है. उतना ही भुगतान होगा. इसमें लापरवाही बरती गई, तो अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बसपा पार्षद यशपाल सिंह, भाजपा पार्षद प्रकाश केशवानी, भाजपा अनुराग चतुर्वेदी और अन्य के प्रस्ताव पर 31 मार्च 2026 तक पार्षद 50 लाख रुपये के काम करा सकेंगे.

पार्षद आरती शर्मा के गुरुद्वारा माईथान कॉरिडोर बनाए जाने के प्रस्ताव पर महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने सीएम योगी से कॉरिडोर को लेकर मिलने का आश्वासन दिया. इसके साथ ही नागरी प्रचारिणी के विकास का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को भेजे जाने की बात कही गई.

फिर चर्चा में राणा सांगा: भाजपा पार्षद शरद चौहान ने एमजी रोड पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के पास स्थित स्पीड कलर लैब तिराहा का नाम राणा सांगा तिराहा किए जाने का प्रस्ताव पेश किया. इस पर सर्वसम्मति से मुहर लग गई. पार्षद सुनील शर्मा के खंदारी चुंगी तिराहा का नाम माता अहिल्याबाई होल्कर किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. लॉयर्स कॉलोनी स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी.

संत गाडगे बाबा की मूर्ति यमुना किनारे पर यमुना आरती स्थल खाली तिकोनिया पार्क पर लगाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. वॉटर वर्क्स चौराहा पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने प्रस्ताव पर मुहर लगी.

वॉटर वर्क्स के पास स्थित लाल मस्जिद क्षेत्र का नाम डॉ. भीमराव आंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर के नाम से किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. फतेहाबाद रोड स्थित रमाडा चौराहा का नाम पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव भाजपा पार्षद राकेश कन्नौजिया ने रखा. इसे दोबारा लगाने की सलाह दी गई.

