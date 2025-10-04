ETV Bharat / state

आगरा मूर्ति विसर्जन हादसा; 2 दिन बाद भी गांव में मातम, दरवाजों पर बस सिसकियां...नहीं जले चूल्हे

आगरा: ताजनगरी आगरा में खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव डूंगरवाला पर उटंगन नदी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन हादसे में 13 लोग डूब गए थे. अभी तक पांच शव मिले हैं. जबकि, एक घायल का उपचार अस्पताल में चल रहा है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना की टीमों ने शुक्रवार देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया था. जिसे शनिवार सुबह दोबारा से शुरू किया गया है.

अपनों की तलाश में ग्रामीण भी डंडे और लाठी की मदद से नदी में जुटे हैं. गांव कुसियापुर में मातम है. हादसे से पूरा गांव सदमे में हैं. जिसकी वजह से तीसरे दिन भी सुबह चूल्हे नहीं सुलगे. गांव के हर दरवाजे पर सिसकियां गूंज रही हैं. हर आंख नम और गला रुंधा हुआ है. प​रिचित और रिश्तेदारों का गांव में तांता लगा हुआ है. सभी हादसे में शिकार हुए लोगों के परिजनों को ढांढस बंधाने में लगे हैं.

आगरा जिले के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में स्थित गांव कुसियापुर में नवरात्र की नवमी पर चामण माता मंदिर समेत अन्य सात जगहों पर दुर्गा मूर्ति रखी गईं थी. नौ दिन दुर्गा माता की भक्ति में पूरा गांव डूबा रहा. रामनवमी के बाद विजयादशमी पर गुरुवार को बच्चे, किशोर, युवा, महिला और पुरुष ट्रैक्टर से दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए उटंगन नदी पर पहुंचे. जहां पर पुलिस ने कुंड में दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित करने की बात कही.

कहा कि नदी में कोई नहीं नहाएगा. इसके बाद सभी ने वहां पर दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित नहीं की और वहां से चले गए. मगर, सभी लोग गांव डूंगरवाला के पास दोबारा से उटंगन नदी पर पहुंच गए. जहां पर दुर्गा मूर्तियां विसर्जित कीं. इसके बाद नदी में नहाते समय एक साथ 7 युवक और 6 किशोर डूब गए. जिससे पूरा गांव सदमे में है. हादसे में 3 परिवार के चिराग बुझ गए.

एक साथ जलीं 5 चिताएं: नदी में 13 लोग डूबे थे, जिसमें से विष्णु को सकुशल बचा लिया गया. 5 का शव मिले हैं. जिनका शुक्रवार देर शाम अंतिम संस्कार घटना स्थल से महज 50 मीटर की दूर स्थित नदी किनारे के श्मशान घाट पर किया गया. जब एक साथ 5 चिताएं जलीं तो हर आंख नम थी और गला रुधां हुआ था. बुजुर्ग प्रमोद ने बताया कि इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ. पूरा गांव रो रहा है.