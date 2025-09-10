आगरा को एक और उपलब्धि; स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार अवॉर्ड, देश में तीसरा यूपी में पहला स्थान
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025-पहला और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के दो शहरों इंदाैर और जबलपुर को मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 11:56 AM IST
आगरा: शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आगरा महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल को अवॉर्ड दिया. बता दें कि आगरा ने लगातार तीसरी बार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में टॉप 3 में जगह बनाई है. इससे पहले आगरा ने स्वच्छता सर्वेक्षण में भी तीसरे स्थान हासिल किया था.
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 के नतीजे मंगलवार को जारी किए गए. दिल्ली के पर्यावरण भवन में एक समारोह आयोजित किया गया. इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु वाले शहरों के महापौर और नगरायुक्त को अवॉर्ड दिए.
देश का पहला शहर बनाना है: महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने बताया कि यह खुशी का दिन है. नगर निगम की टीम और आगरा की जागरूक जनता को यह अवार्ड मिला है. 2024 के बाद आगरा ने 2025 में भी अपने प्रदर्शन को दोहराया है. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में आगरा को तीसरा और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला है.
उन्होंने बताया कि सूची में पहला और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के दो शहरों इंदाैर और जबलपुर को मिला. हमारा उद्देश्य आगरा को स्वच्छ हवा सहित अन्य मानकों में स्वच्छता की दृष्टि से देश का पहला शहर बनाना है.
आगरा नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि टीम वर्क और जनता के सहयोग से आगरा ने तीसरा स्थान पाया है. अब हमारा लक्ष्य आगरा को देश का सबसे स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाना है.
कब-कब मिला वायु सर्वेक्षण में अवॉर्ड
- 2023 में देश में दूसरा स्थान
- 2024 में देश में तीसरा स्थान
- 2025 में देश में तीसरा स्थान
इन कार्यों से मिली सफलता
- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण.
- डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन
- कचरे का बेहतर पृथक्करण
- आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट्स का संचालन
- ग्रीन बेल्ट और हरित पट्टियों का निर्माण
- डंप साइट का पूर्ण उन्मूलन
- पौधरोपण किया जाना
