ETV Bharat / state

आगरा की अनोखी रामलीला; रावण दल से जुड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, युद्ध के मंचन में असली तलवार-भाले का इस्तेमाल

रावण दल में शामिल होने के लिए दो माह की ट्रेनिंग: आगरा की रामलीला में हर दिन सैंकडों लोग पहुंचे. रामलीला मंचन में प्रभु श्रीराम और रावण दल के मध्य घमासान युद्ध आकर्षक का सबसे बड़ा केंद्र रहता है. इसके रावण दल में शामिल होने वाले बच्चे, युवा और बुजुर्गों को लालजी कालजी अखाड़ा के मुखिया युद्ध की बारीकियां सिखाते हैं. जिसमें कलाकारों को दो माह तक तलवारबाजी, भाला, लाठी, बल्लम, फरसा, चाकू और धनुष बाण चलाने में पारंगत किया जाता है. सबसे खास बात यह है कि राम-रावण युद्ध में असली तलवार और हथियार चलते हैं.

आगरा: रावण दहन के साथ दशहरे का समापन हो गया. रामलीला मंचन के जरिए युगों-युगों से कही-सुनी जाने वाली रामकथा भी इस साल पूरी हुई. इन्हीं में से एक आगरा की रामलीला भी रही, जिससे जुड़े कलाकारों के जीवंत अभिनय ने लोगों का ध्यान खींचा. आगरा किला के सामने मैदान पर हर साल मंचित होने वाली इस रामलीला से जुड़ा रोचक इतिहास भी है. इसके रावण दल में पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाले कलाकार हैं. इन परिवारों का कोई बच्चा जब पहली बार रावण दल में शामिल होता है तो परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाई बांटी जाती है. आइए जानते हैं, ताजनगरी की इस अनोखी रामलीला और इससे जुड़े कालाकरों के बारे में.

60 साल तक के कलाकारों को प्रशिक्षण: लालजी कालजी अखाड़ा के मुखिया दयानंद शर्मा ने बताते हैं कि रामलीला में सबसे महत्वपूर्ण लीला प्रभु श्रीराम और रावण युद्ध की है. जिसमें प्रभु श्रीराम अपने युद्ध कौशल से रावण वध करते हैं. रावण वध से पहले वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भीषण युद्ध का भावपूर्ण मंचन आगरा में होता है. जिसके लिए आगरा कैंट के सुल्तानपुरा में रक्षाबंधन से रावण दल में शामिल होने वाले दस साल के बच्चे से लेकर 60 साल से अधिक उम्र वालों को प्रशिक्षण दिया जाता है. जिसमें रावण दल के कलाकारों को युद्धाभ्यास कराया जाता है. इस साल राक्षस सेना में शामिल 150 कलाकारों को युद्ध कौशल में पारंगत किया गया.

12 साल की उम्र में रावण दल से जुड़ा: खलीफा महेंद्र सिंह उर्फ बॉबी भाई बताते हैं कि जब मेरी उम्र करीब 12 साल थी, तब में रामलीला से जुड़ गया. यह पुश्तैनी काम है. पूर्वज भी रावण दल में शामिल होते थे. उन्हें देखकर मैं भी रावण दल में शामिल हो गया. तभी से रावण दल से जुड़ा हुआ हूं. अब मैं रावण दल में शामिल युवाओं को ट्रेनिंग देता हूं. मेरे बच्चे भी रावण दल में शामिल होते हैं.

कलाकारों को दो माह तक दिया जाता है प्रशिक्षण. (Photo Credit; ETV BHARAT)

नौवीं पीढ़ी रावण दल से जुड़ी: लालजी कालजी अखाड़ा के खलीफा बलवीर सिंह उर्फ पप्पू बताते हैं कि 1973 में रावण दल में शामिल हुआ था. कई साल तक रावण दल में शामिल रहा. इसके बाद अभिनय में आया. मैं कई साल तक रामलीला में कुंभकरण बना. अब भी रावण दल से जुड़ा हूं. मैं अपने दल के अन्य साथियों के साथ रावण दल में शामिल युवाओं को प्रशिक्षण देता हूं. मेरी आज नौंवी पीढ़ी है, जो रावण दल में शामिल हो रही है. रावण दल से बचपन से लगाव है. उन्होंने बताया कि सबसे पहले मेरे पूर्वज शंकर लाल रावण दल में शामिल हुए. इसके बाद प्रीतम सिंह, छोटेलाल कुशवाह, चरण सिंह कुशवाह भी रावण दल का हिस्सा बने.

कलाकारों को दो माह तक दिया जाता है प्रशिक्षण. (Photo Credit; ETV BHARAT)

तीन साल का गणेश रावण दल में शामिल: लालजी कालजी अखाड़ा के खलीफा बलवीर सिंह उर्फ पप्पू बताते हैं कि पिताजी के बाद भाई महेंद्र सिंह के साथ मैं भी रावण दल में शामिल हुआ. इस साल भी मेरे परिवार के पांच सदस्य शामिल हैं. जिसमें सचिन, नीरज,अतुल और अभिषेक शामिल हैं. पहली बार नीरज का तीन वर्षीय बेटा गणेश भी रावण दल में शामिल हुआ है. यह हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है. आज घर में मिठाई बंटेगी. रावण दल में पिता और पुत्र के साथ ही चाचा और भतीजा शामिल हैं. यह हमारी परम्परा है. खलीफा भारत भूषण वर्मा बताते हैं कि बचपन में रावण दल में शामिल हुए. तभी गुरुओं से करतब सीखे. अब उन्हीं करतब को बच्चों को सिखा रहे हैं. जिससे बच्चे अपने पूर्वजों की परंपरा से जुडें और इसे आगे बढाएं.

युद्ध में कभी किसी को खरोंच तक नहीं आई: लालजी कालजी अखाड़ा के मुखिया दयानंद शर्मा ने बताते हैं कि रावण दल में शामिल होने वाले बच्चे, युवा और बुजुर्गों को तलवारबाजी, भाला चलाना, लाठी चलाना, बल्लम, फरसा, चाकू और तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण देते हैं. इसके साथ ही इनको अभिनय की बारीकियां भी सिखाते हैं. इस साल तो राक्षस सेना में तीन साल का बच्चा भी पहली बार शामिल हुआ है. अभी तक किसी को भी कभी युद्ध मंचन में खरोंच तक नहीं आई.

यह भी पढ़ें: आगरा में दशहरा पर बड़ा हादसा; दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करते समय नदी में 12 युवक डूबे, 3 की मौत, 7 लापता